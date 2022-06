Il QB Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins resiste alle critiche sulla forza del braccio

Miami – Quarterback dei delfini Toa Tagoviloa Il capo allenatore Mike McDaniel sta iniziando ad abbassare la guardia, ha detto ai giornalisti dopo il secondo giorno di campo obbligatorio della squadra giovedì.

Tagovailoa ha completato un paio di passaggi profondi per il ricevitore largo Trek Hill – per 45 e 55 iarde – e ha spiegato come si sentiva in merito ai dubbi sulla sua forza percepita del braccio.

“Sì, se avessi visto il terzultimo gioco che abbiamo avuto, non so se avrei potuto lanciare la palla, ma secondo i miei calcoli, penso che sarebbe potuta essere una retrocessione a Tyreek dopo l’allenamento”, ha detto dopo l’allenamento per Tyreek. Quindi sapete, comunque volete scrivere qualcosa di tutto ciò sui social media o su qualsiasi punto vendita voi ragazzi vi troviate”.



Una delle principali critiche mosse contro Tagoviloa da quando è entrato in campionato nel 2020 è la sua capacità percepita di spingere la palla verso il basso. Dalla sua stagione da rookie, si è classificato al 30° posto tra i passanti qualificati in yard aeree medie per tentativo a 7,13 yard.

Tuttavia, Tagoviloa ha guidato la NFL nella percentuale di completamento dei passaggi di almeno 25 yard e ne ha completate il 50%, ma ha tentato solo 18 passaggi, il secondo più basso della lega.

in Intervista alla rivista Muscle & Fitness Questa settimana, ha affermato che la sua mancanza di passaggi sul campo era più il risultato di chiamate di gioco che di abilità naturali.

“Ho visto alcuni miglioramenti nel riuscire a portare di nuovo la palla in campo”, ha detto. “Onestamente penso che sia solo un allenamento. Non sono stato davvero in grado di spingere la palla in campo l’anno scorso perché non avevamo un gioco specifico per spingere la palla in campo. L’anno scorso ci sono state molte giocate chiamate per una persona. O quello La persona è aperta o il gioco potrebbe essere morto.

“Ora è un po’ diverso. Il mio secondo anno è stato diverso dal mio anno da junior e quest’anno sarà diverso dall’anno scorso in termini di come faccio le cose. Mi sento decisamente più fiducioso nella mia capacità di spingere la palla in campo . Sarà eccitante.”

Nella stessa intervista, Tagoviloa ha affermato di aver trascorso la maggior parte del suo tempo a sviluppare le sue basi e migliorare la forza e la mobilità del braccio.

L’ex scelta pubblica n. 5 ha detto di essere consapevole di ciò che la gente dice sulla forza del suo braccio, soprattutto perché il dipartimento delle comunicazioni dei Dolphins gli dice di prepararlo per ciò che i media locali potrebbero chiedergli.

In passato si era rifiutato di commentare in modo approfondito come si sentiva di fronte a quelle critiche; Giovedì non era così.

“Sai, per me è solo una zona remota”, ha detto Tagoviloa. “Voglio dire, siamo fuori per esercitarci. Tutti – guerrieri di Twitter, sai, guerrieri della tastiera, come vuoi chiamarli – non sono qui per esercitarsi con noi, per lavorare sodo.

“Non so se voi ragazzi vi siete iscritti per l’ultima volta a Tyreek. Non so voi ragazzi, ma sembravano soldi”.

Tagoviloa ha detto che questo è il più aperto con i media da quando è arrivato a Miami e il suo livello di comfort deriva dagli sforzi di McDaniel negli ultimi mesi per convincerlo ad aprirsi.

Che sia nel corridoio, nella sala conferenze o nella sala pesi, Tagovailoa ha detto che McDaniel ama entrare per una chiacchierata, anche se è breve. Ha anche detto che “non è mai stato con un allenatore” come McDaniel che è “molto positivo”.

“Penso che i suoi compagni di squadra abbiano davvero notato una differenza in lui; si sta aprendo”, ha detto McDaniel. “In un certo senso è venuto da solo a questo proposito. Era incredibilmente adattabile. Ha abbassato la guardia. E siamo stati in grado di mantenere alta la sua fiducia, cosa che sicuramente dovrebbe essere ora, correggendolo e migliorando questo gioco, il che è l’obiettivo finale. Per tutti”.