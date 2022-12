Il quarterback dei Dolphins Tua Tagovailoa è stato inserito nel protocollo di commozione cerebrale della NFL

Cnn

–



Miami Il quarterback Tua Tagovailoa È nel protocollo di commozione cerebrale della NFL, ha detto lunedì l’allenatore dei Dolphins Mike McDaniel in una conferenza stampa.

L’annuncio arriva il giorno dopo che Tagovailoa ha giocato l’intera partita mentre i Dolphins hanno perso contro i Green Bay Packers. Questa è la seconda volta in questa stagione che il quarterback di 24 anni è atterrato nel protocollo di commozione cerebrale.

Arriva anche dopo diversi mesi sotto i riflettori per quelli che sembravano infortuni alla testa e alla lega e al sindacato dei giocatori Accetta di aggiornare il protocollo Politiche NFL per la valutazione e la cura dei giocatori con commozioni cerebrali.

Lunedì pomeriggio, McDaniel ha dichiarato di aver scoperto “solo due ore fa” che Tagovailoa aveva i sintomi di una commozione cerebrale e di essere stato inserito nel protocollo della lega dallo staff medico. Non è riuscito a individuare un momento della partita di domenica in cui Tagovailoa potrebbe essersi infortunato.

L’allenatore ha detto che non è chiaro se Tagovailoa sarà pronto a giocare questa settimana contro i New England Patriots.

“Ci tengo molto a ogni giocatore”, ha detto McDaniel. “Lo prendo molto sul serio, quindi voglio solo che sia sano e che abbia la pace della mente al riguardo. Che prima di tutto, e poi qualunque siano le circostanze dopo, devi affrontarle dopo. Si tratta di essere umani e assicurandosi che sia sollevato da terra.” “.

Anche a Tagovailoa è stata diagnosticata una commozione cerebrale il 29 settembre dopo essere stato esonerato in una partita contro i Cincinnati Bengals. Tagovailoa è rimasto immobile in campo per diversi minuti prima di essere messo su un tabellone e una barella. lui è Ha perso le prossime due partite della squadra.

Questa commozione cerebrale è avvenuta diversi giorni dopo che Tagovailoa ha subito un trauma cranico e successivamente gli è stato permesso di continuare a giocare in una partita contro i Buffalo Bills il 25 settembre.

Una commozione cerebrale è una lesione cerebrale che si verifica dopo che una lesione alla testa fa muovere l’organo avanti e indietro all’interno del cranio. Ma anche dopo che il cervello smette di vibrare, possono verificarsi cambiamenti nell’organo.

A ottobre, Tagovailoa ha dichiarato di non ricordare di essere uscito dal campo durante la partita del 29 settembre.

“Prendi un carrello, non me lo ricordo”, disse. “Ma ricordo le cose che stavano accadendo quando ero in ambulanza e poi quando sono arrivato in ospedale.”

Ha descritto il processo di esecuzione del protocollo come stressante.

“Ma è stato fatto tutto per la sicurezza del giocatore e sono felice di passare attraverso queste cose per capire più accordi di commozione cerebrale, sai, gli effetti, a lungo termine, a breve termine, cose del genere. Ho pensato che fosse È fantastico poter passare attraverso questo processo e ottenere un permesso”.

I Dolphins detengono il settimo e ultimo posto nei playoff della AFC, una partita davanti ai Patriots. I delfini rimangono due settimane nella loro stagione regolare.