Il Quidditch annuncia il cambio di nome in mezzo al tumulto per l’autrice di “Harry Potter” J.K. Rowling

Tre grandi organizzazioni che lavorano per promuovere e gestire il Quidditch hanno annunciato martedì che cambieranno il nome del gioco in un quartetto, in parte per prendere le distanze dall’autore di “Harry Potter” e creatore di Quidditch JK Rowling.

L’International Quidditch Association (IQA) e US Quidditch (USQ), i due organi di governo dello sport, hanno unito le forze con la Major League Quidditch (MLQ), una lega semiprofessionale a 16 squadre negli Stati Uniti e in Canada, per annunciare il cambio di nome.

Secondo i gruppi, Quadball, che si riferisce al numero di palloni in campo e al numero di posizioni, ha raccolto consensi entusiastici tra la comunità sportiva nei sondaggi.

IQA, USQ e MLQ hanno deciso di cambiare il marchio per due motivi. Uno era prendere le distanze dalla Rowling, che ha fatto molti commenti che sono stati criticati come odiatori di transgender.

Il secondo è quello di registrare un nome unico per quella società di produzione cinematografica e multimediale Warner Bros. Possiede il marchio di “quidditch”.

Negli Stati Uniti, sia USQ che MLQ saranno proprietari del marchio “quadball”. L’USQ si sta immediatamente muovendo per cambiare il proprio nome organizzativo per sostituire il quidditch con il four-ball, mentre MLQ adotterà ufficialmente il four-ball a suo nome il prossimo mese.

Il direttore esecutivo dell’Università del Queensland meridionale Marie Kimball ha affermato che il calcio quadruplo è cresciuto in modo significativo e che le organizzazioni sono “impegnate a continuare a spingere in avanti il ​​calcio quadruplo”.

“In meno di 20 anni, il nostro sport è passato da poche dozzine di studenti universitari nel Vermont rurale a un fenomeno globale con migliaia di giocatori, campionati semi-professionisti e tornei internazionali”, Kimball ha detto in una dichiarazione.

USQ e MLQ hanno entrambi chiesto di cambiare nuovamente il nome a dicembre dopo aver interrogato giocatori e fan sull’idea.

IQA prevede di stipulare un accordo di licenza per l’uso di “quattro palle” e adotterà il termine a suo nome nel prossimo futuro.

Chris Lau, presidente dell’IQA Board of Trustees, si è detto “felice” di far parte del movimento per cambiare il nome.

disse Lao Fei dichiarazione. “Questo è un momento importante nella storia del nostro sport”.

Il Quidditch è stato adattato dalla serie “Harry Potter” nel 2005 al Middlebury College nel Vermont. Lo sport è ora cresciuto fino a raggiungere circa 600 squadre in 40 paesi.