Il rally del mercato attende il rapporto sull’inflazione CPI, la Federal Reserve dopo la brutta settimana; Ecco cosa fare

I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, concentrandosi sul rapporto sull’inflazione CBI e sulla Federal Reserve.







X









Il rally del mercato azionario ha fatto marcia indietro la scorsa settimana, con i principali indici che hanno continuato la loro tendenza a raggiungere nuovi massimi ma poi sono scomparsi di nuovo. Un ambiente difficile per l’acquisto di azioni.

Gli investitori riceveranno un pugno uno-due delle principali notizie economiche la prossima settimana. Martedì, il Dipartimento del lavoro pubblicherà il suo rapporto sull’inflazione CPI di novembre. Mercoledì pomeriggio, la Federal Reserve alzerà nuovamente i tassi, con il presidente della Fed Jerome Powell che segnalerà un ulteriore inasprimento all’inizio del 2023.

Può essere un catalizzatore per grandi guadagni o perdite di mercato, oppure può continuare un’azione laterale dirompente. Gli investitori dovrebbero attendere il rapporto sull’inflazione e le notizie della Fed prima di aggiungere esposizione.

I fallimenti di breakout, o fessure, sono diffusi, con le azioni DXCM che sono scese di nuovo venerdì dopo aver rimosso brevemente il punto di acquisto di giovedì sull’approvazione della FDA.

Ma qui ci sono cinque azioni da tenere d’occhio: i giganti del Dow Jones bruco (GATTO) e Goldman Sachs (GS), Sanmino (SANM), McKesson (M.C.K) e MercadoLibre (Melì) Per essere chiari, nessuno di questi stock è redditizio, in particolare lo stock MELI necessita di alcuni interventi.

Microsoft (MSFT) megacaps è anche relativamente buono Mela (AAPL) al di sotto della sua linea di 50 giorni e Tesla (D.S.L.A) cercando di evitare di impostare un nuovo ribasso del mercato. Ma lo stock MSFT è al di sotto della sua linea di 200 giorni e non ha fatto molti progressi nell’ultimo mese.

Un video incorporato nell’articolo fornisce una revisione e un’analisi approfondite dell’attività di mercato Dexcom (DXCM), MercadoLibre e azioni CAT.

La Fed potrebbe abbandonare il suo obiettivo di inflazione del 2% o l’economia, l’S&P 500 dovrà affrontare un duro atterraggio

Inflazione CPI e riunione della banca centrale

All’inizio di martedì, il dipartimento del lavoro rilascerà l’indice dei prezzi al consumo di novembre. I tassi di inflazione CPI complessivi e di base si raffredderanno nei prossimi mesi man mano che i confronti diventeranno difficili. Ma i prezzi per i servizi rimangono ostinatamente alti.

La Federal Reserve vuole vedere un sostanziale calo dell’inflazione dei servizi e degli aumenti salariali prima di fermare gli aumenti dei tassi. Alle 14:00 ET, la banca centrale dovrebbe aumentare il tasso sui fondi federali di 50 punti base al 4,25%-4,5%, ponendo fine a una serie di quattro aumenti di 75 punti base. Gli investitori vorranno alcuni indizi sulla riunione di febbraio e su quanto più alto potrebbe raggiungere il tasso sui Fed funds. I mercati stanno attualmente scontando un altro rialzo dei tassi della Fed di mezzo punto a febbraio, anche se un movimento di un quarto di punto rimane una buona possibilità.

I commenti del presidente della Fed Powell alle 14:30, insieme al rapporto sull’inflazione della CBI, potrebbero dare il tono alla politica della Fed fino al 2023.

Powell e altri politici hanno segnalato che è necessaria una recessione per portare l’inflazione sotto controllo.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che si tratta di un’operazione durante la notte Dow futures La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in trading effettivo mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano le azioni che potrebbero agire sul rally del mercato azionario su IBD Live

Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto un significativo pullback per i principali indici nell’ultima settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,8% la scorsa settimana Commercio di borsa. L’indice S&P 500 ha perso il 3,4%. Il composito Nasdaq è sceso del 4%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è sceso del 5%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,57%, recuperando dal 3,4% infrasettimanale.

I futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi dell’11% la scorsa settimana a 71,02 dollari al barile, mentre i futures sulla benzina sono scesi del 9,8%. Entrambi hanno raggiunto minimi record nel 2022. I prezzi del gas naturale sono diminuiti dello 0,6%.

ETF

Tra i principali ETF di crescita, iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 4,6%, con le azioni Microsoft che giocano un ruolo chiave. VanEck Vector Semiconductor ETF (SMHarretrato dell’1,7%.

Riflettendo le azioni della storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 9,2% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (ARKG) La quota dell’8,1% di TSLA è la più grande partecipazione tra gli ETF di Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) ha ceduto il 6,4% la scorsa settimana. Global X ETF per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (marciapiedeIl 2,85% si è ritirato. ETF USA Global Jets (GETTI) è diminuito del 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBè sceso del 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è crollato dell’8,45% e ha decisamente rotto la linea dei 50 giorni. Selezione fondi SPDR ETF (XLF) è sceso del 3,9%. Fondo SPDR di settore selezionato per l’assistenza sanitaria (XLV) è sceso dell’1,3% dopo essere salito in otto delle nove settimane precedenti.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni megacap

Le azioni Apple sono scese del 3,8% la scorsa settimana, scendendo al di sotto di quel livello chiave martedì e raggiungendo la resistenza venerdì. Le cattive notizie sulla produzione di iPhone potrebbero essere scontate e le azioni AAPL stanno rimbalzando.

Anche le azioni del colosso tecnologico Dow Microsoft sono scese del 3,8%, ma hanno trovato supporto in una serie di 21 giorni che ha raggiunto un massimo di oltre 50 giorni. Ma è al di sotto della linea dei 200 giorni. Le azioni MSFT erano piatte un mese fa, così come lo S&P 500 e il Nasdaq.

Le azioni Tesla sono scese dell’8,1% nell’ultima settimana, nonostante il calo del 3,2% di venerdì. Il titolo DSLA è rimbalzato dal recente declino del mercato ribassista. Tesla ha annunciato le nuove offerte in Cina la scorsa settimana tra diffuse notizie dei media secondo cui lo stabilimento di Shanghai ridurrà significativamente la produzione nelle prossime settimane, interrompendo la produzione della Model Y.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il miglior acquisto?

Azioni da tenere d’occhio

Le azioni Caterpillar sono scese del 3,7% la scorsa settimana a 227,29, facendo scattare una serie di 21 giorni. Un ritiro può essere una scossa costruttiva. La condivisione CAT è disponibile Punto da acquistare 238 o 239,95 da una base a tazza lunga. In un’altra settimana, la società di attrezzature pesanti Dow A Fondo piatto 239,95 con un punto acquisto. Una pausa leggermente più lunga, la linea dei 50 giorni in rapida crescita potrebbe colmare il divario con le azioni CAT.

Il titolo Goldman è sceso del 5,6% nell’ultima settimana a 359,14. base della tazza 358,72 con un punto di acquisto, prima di salire leggermente al di sopra di esso. Un solido rimbalzo da qui potrebbe fornire una nuova entrata, soprattutto se mantiene la linea dei 50 giorni o delle 10 settimane. Il titolo GS ha 13 mesi sul grafico settimanale Base a tazza con manicoPasso 389.68 con un punto di acquisto Analisi MarketSmith. La scorsa settimana ha ora creato più profondità in quella maniglia, che potrebbe trasformarsi in un pavimento piatto in una settimana.

Le azioni Sanmina sono scese del 7,3% a 62,48 la scorsa settimana. Il titolo SANM si è consolidato saldamente nella zona delle prese di profitto dal breakout di ottobre dal fondo della coppa. Sebbene il calo settimanale sia stato brusco, il titolo sta iniziando a ritirarsi verso la linea dei 50 giorni/10 settimane, offrendo un’opportunità di acquisto. Anche le azioni SANM stanno lavorando su una potenziale base piatta.

Il titolo McKesson è sceso del 4% la scorsa settimana a 371,37, scendendo al di sotto delle linee di 50 giorni e 10 settimane venerdì. Dopo le pesanti vendite di diversi titoli medici difensivi il 10 e l’11 novembre, il titolo MCK sta lavorando a un nuovo consolidamento. Dic. Una mossa sopra il massimo di 2 a 389,45 potrebbe fornire un ingresso iniziale, ancora più vicino alla media mobile.

Il titolo MELI è sceso del 5,1% a 896,48, il suo quarto calo settimanale. La società latinoamericana di e-commerce e pagamenti ha un punto di acquisto di 1.095,44, con un ingresso sulla linea di tendenza intorno a 1.025. Un’entrata aggressiva potrebbe essere un decisivo ritracciamento della media mobile del titolo MELI, che ha toccato un massimo di 957 il 2 dicembre. Mentre le azioni MercadoLibre sono inferiori, le perdite settimanali si presentano in forma lieve con alcune chiusure positive relativamente forti.

Analisi del rally del mercato

Una settimana fa, il rally del mercato azionario ha raggiunto nuovi massimi, con l’S&P 500 sopra la sua linea di 200 giorni per la prima volta da mesi. Ma i principali indici sono scesi quando gli investitori hanno rivalutato il rapporto sull’occupazione e i commenti del presidente della Fed Powell.

L’S&P 500 è sceso al di sotto della sua linea di 200 giorni, mentre il Nasdaq ha effettuato un test della sua linea di 50 giorni. Entrambi hanno raggiunto la resistenza in una serie di 21 giorni nel corso della settimana. Il Russell 2000 è sceso al di sotto delle sue linee di 200 e 21 giorni, ha toccato i suoi 50 giorni e ha rotto la sua serie di 10 settimane.

Il Dow leader del rally ha trovato supporto nel suo 21° giorno.

In termini di S&P 500, dopo il 10 novembre, il rapporto sull’inflazione CPI di ottobre ha rallegrato le azioni. Il Nasdaq e il Russell 2000 sono tornati ai livelli di apertura di novembre, ma non ai picchi di fine ottobre.

Se hai bisogno di progettare uno scenario che piaccia agli investitori più e più volte, questo rally attuale potrebbe essere il modello: un rally del mercato di alcuni grandi guadagni di un giorno seguito da ritiri su più sessioni.

Questo è un altro mercato rialzista confermato. Tuttavia, ulteriori perdite come il Nasdaq o in particolare l’S&P 500 che rompono chiaramente le loro linee di 50 giorni sarebbero preoccupanti.

Il rapporto sull’inflazione CPI di novembre di martedì e l’annuncio della riunione della Fed di mercoledì ei commenti di Powell potrebbero fungere da catalizzatore per un rally sostenuto del mercato o una svendita decisiva. Ma possono innescare un altro grande pop del mercato che sembra decisivo, solo per essere seguito da un altro pullback o rimbalzo.

Cronometra il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

cosa fare adesso

Gli investitori dovrebbero diffidare dall’aggiungere esposizione fino a quando il rapporto sull’inflazione CPI e la riunione della Fed non saranno nello specchietto retrovisore. Mentre i mercati sono balzati sui dati sull’inflazione e sui commenti del presidente della Fed Powell, gli investitori dovrebbero essere selettivi sui nuovi acquisti se i principali indici dovessero scendere nelle prossime sessioni.

Ad un certo punto avrà luogo un rally di mercato costante e sostenuto. Se ciò accade, ci saranno molte opportunità di acquisto.

Quindi prepara la tua lista della spesa per le vacanze in borsa. Un gran numero di azioni di vari settori è pronto o prossimo a farlo.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e dei principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Perché questo strumento IBD lo rende facile Signorecap Per le migliori azioni

Vuoi evitare profitti rapidi e grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli di crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: apri oggi gli elenchi di titoli, gli strumenti e le analisi di IBD

5 azioni infrastrutturali vicine ai punti di acquisto