Il rally del mercato pone fine alla serie di sconfitte, Nvidia salta fuori; 5 stock vicino ai punti di acquisto

Giovedì il mercato azionario è rimbalzato modestamente, ma ha recuperato solo una piccola parte delle perdite subite negli ultimi giorni. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti in presenza di movimenti di mercato volatili. L’S&P 500 rimane al di sotto della linea dei 200 giorni poiché la maggior parte degli indici sta raggiungendo anche la resistenza alla media mobile a 21 giorni.

Le azioni dei semiconduttori sono andate bene, insieme al produttore di chip nvidia (NVDA) è stato tra i migliori performer nell’S&P 500 giovedì. Tuttavia, i produttori di apparecchiature per chip sono generalmente in condizioni migliori KLA Corp. (KLAC), Tecnologie Axcelis (ACL) E il Oggetti da collezione ultra puliti (UCTT) Segnali di acquisto lampeggianti giovedì. ASML (ASML) E il Materiali applicati (AMAT) tra quelli vicini Acquista punti.

Principali guadagni

Costco all’ingrosso (costo), Lululemon Athletica (Lulù) E il da Broadcom (AVGO) riportato giovedì in ritardo.

Le azioni COST sono cambiate poco dall’oggi al domani dopo che i guadagni e le vendite di Costco hanno perso le opinioni. Le azioni Costco hanno perso un po’ nella normale sessione di giovedì, ma finora questo mese sono scese di quasi l’11%.

Le azioni LULU sono diminuite durante il commercio esteso dopo che il rivenditore di abbigliamento per lo yoga ha registrato una leggera tendenza al ribasso durante un trimestre festivo critico. Gli utili di Lululemon hanno leggermente superato le visualizzazioni nel terzo trimestre. Le azioni Lululemon sono aumentate dello 0,6% a 374,11 giovedì, chiudendo in un intervallo di 370,56 tazze con una maniglia del punto di acquisto. Ma è destinato a uscire da questa zona di acquisto.

Le azioni AVGO sono aumentate modestamente dopo ore quando gli utili e la guida di Broadcom hanno superato le visualizzazioni, con il gigante di chip e software che ha anche aumentato i suoi guadagni. Il titolo Broadcom ha chiuso in rialzo del 2,4% a 531,08, sotto la linea dei 200 giorni. Il massimo della scorsa settimana di 552,42 può fornire una sorta di ingresso.

Lo stock LULU è attivo Classifica IBD Anche i guadagni delle opzioni di gioco. Le azioni KLAC sono in corso Leader a lungo termine di IBD.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,15% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base, al 3,47%.

I futures sul petrolio greggio sono aumentati dell’1%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano azioni utilizzabili nel mercato azionario rialzista su IBD Live

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione forte, poiché gli indici si sono mossi in gran parte lateralmente dopo la prima ora di negoziazione.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,55%. Commercio di borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,75%. L’indice Nasdaq Composite è salito dell’1,1%. Small Capital Russell 2000 è salito dello 0,7%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,8% a 71,46 dollari al barile, con alcune fluttuazioni significative durante la giornata. I futures del petrolio greggio hanno ora raggiunto livelli che l’amministrazione Biden ha indicato porterebbero a un rifornimento della Riserva strategica di petrolio, che è stata drenata ai minimi a lungo termine quest’anno per ridurre i costi energetici.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 8 punti base al 3,49%, ma è stato un giorno interno dopo essere sceso al 3,41% mercoledì.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF di crescita c’è iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) è aumentato dell’1,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha rappresentato il 2,55%. Le azioni Nvidia, ASML, KLA e AMAT sono tutte partecipazioni SMH. Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(ha guadagnato il 2,4% e ARK Genomics ETF)ARKG) 2,2%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato dello 0,3% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli Stati Uniti (culla) è avanzato dello 0,8%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è diminuito dello 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) e Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 0,1%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) 0,9%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Le scorte stanno diventando grigie vicino ai punti di acquisto

Molti produttori di apparecchiature per chip si trovano all’interno o in prossimità delle aree di acquisto. In generale, i produttori di apparecchiature per semiconduttori hanno previsioni fosche per il prossimo anno, ma le scorte di apparecchiature per chip spesso diminuiscono ben prima che l’attività si ribalti.

KLAC è salito del 2% a 395,92, superando alcuni punti di acquisto tra 392,60 e 396,02. Il trading è stato molto leggero, ma ci sono stati una serie di grandi guadagni in volumi più elevati mentre il KLA si stava riprendendo dai minimi del mercato ribassista di ottobre e novembre. Il linea di forza relativa È ai massimi storici, anche con scorte lontane dal picco di gennaio. Il titolo KLA è un leader a lungo termine, ma un buon momento per acquistare un titolo come LTL è quando è più vicino alle linee di 200 o 50 giorni.

Le azioni ACLS sono aumentate del 4,9% a 81,93, salendo di nuovo sopra il punto di acquisto della maniglia della tazza 80,34, secondo Analisi MarketSmith. Il pivot si sta estendendo bene dalla serie di 50 giorni, ma la serie di 21 giorni è andata aumentando. La linea RS per le azioni ACLS è al massimo da 15 anni.

Il titolo UCTT è salito del 5,6% a 36,59, superando il 36,10 tazza con manico Compra punto e raggiungi il suo miglior livello da aprile. La base si è formata appena sotto, senza precedenti trend rialzisti. Tuttavia, la maniglia si è formata ampiamente al di sopra della linea dei 200 giorni. La linea RS per le azioni UCTT è al massimo di 8 mesi.

Le azioni ASML sono aumentate dello 0,9% a 606,89. Le azioni sono salite dai minimi del mercato ribassista dal 13 ottobre al 15 novembre. Da allora, il colosso olandese delle apparecchiature per semiconduttori si è consolidato comodamente al di sopra della linea dei 200 giorni, ai massimi livelli da aprile. La serie di 21 giorni sta per recuperare. Una rottura al di sopra dei massimi recenti potrebbe offrire un ingresso anticipato. Idealmente, ASML rimbalzerà sulla serie di 21 giorni o formerà una base adatta.

Il titolo AMAT è salito del 2,4% a 108,61 giovedì. Le azioni sono leggermente al di sopra della linea dei 200 giorni dopo il 13 ottobre-novembre. 15 in esecuzione. I materiali applicati hanno Tre settimane strette Che offre 112,22 punti di acquisto. Gli investitori possono utilizzare una linea di tendenza corta, magari con il massimo di giovedì di 109,43 come trigger, come ingresso leggermente anticipato.

Nel frattempo, le azioni del gigante dei chip Nvidia sono aumentate del 6,5% a 171,69, rimbalzando da una serie di 21 giorni. Le azioni NVDA sono appena sotto la linea dei 200 giorni ora. Un trader aggressivo può utilizzare una compensazione decisiva della linea dei 200 giorni come segnale di acquisto. Ma potrebbe essere meglio aspettare che le azioni Nvidia superino i 200 giorni e formino una sorta di consolidamento, simile ad ASML o AMAT, per spiare una voce più sicura.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha spezzato la sua recente serie di perdite con guadagni da modesti a solidi. Ma non ha cambiato radicalmente il quadro artistico. I principali indicatori si stanno spostando lateralmente, trovando supporto a livelli chiave ma anche incontrando resistenza.

L’S&P 500 è riuscito a chiudere al di sopra della sua media mobile a 21 giorni. Il benchmark deve tornare al di sopra della sua media mobile a 200 giorni e del massimo del 1° dicembre.

Il Nasdaq Composite Index ha mantenuto il supporto alla media mobile a 50 giorni, riguadagnando il livello di 11.000 ma chiudendo vicino alla soglia dei 21 giorni. L’indice Russell 2000, che è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni e della linea dei 21 giorni all’inizio di questa settimana, è sceso di 21 giorni.

Il Dow, che mercoledì ha chiuso al di sopra della sua media di 21 giorni, è rimbalzato modestamente giovedì.

I mercati potrebbero non intraprendere alcuna azione decisiva con l’arrivo di notizie importanti.

L’indice dei prezzi alla produzione per novembre è previsto venerdì mattina. L’inflazione all’ingrosso dovrebbe mostrare una continua e costante decelerazione. Ma la vera preoccupazione è il prezzo del servizio. Il rapporto sull’IPC di novembre è fissato per il 13 dicembre, mentre la riunione di fine anno della Fed si concluderà il giorno successivo.

Questi eventi possono essere un catalizzatore per grandi movimenti di mercato verso l’alto o verso il basso. Naturalmente, nell’ultimo mese, gli indici hanno visto grandi movimenti intorno all’IPC di ottobre, al discorso del presidente della Fed Powell e altro, ma l’azione discontinua è continuata da entrambe le parti.

È tempo di commercializzare con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Alcuni titoli hanno mostrato segnali di acquisto mercoledì, tra cui KLAC, ACLS e Affitti Uniti (URI) E il dexcom (DXCM). Gli investitori avrebbero potuto dare un morso ad alcune di queste cose, oppure no.

L’esposizione complessiva dovrebbe essere mantenuta bassa. L’attuale tendenza del mercato è laterale e volatile. Questo è solo un ambiente difficile per fare progressi nel commercio di azioni. Se effettui nuovi acquisti e ottieni buone vincite, prendi in considerazione la possibilità di ottenere rapidamente profitti parziali. Diversi titoli promettenti hanno superato il 5% e il 10% di guadagni nelle ultime settimane.

Un certo numero di titoli sono generati da una varietà di settori. Quindi mantieni aggiornate le tue liste di controllo e resta sintonizzato.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

