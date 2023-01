Il rally del mercato si è fermato, Tesla è balzata, il debutto di Moderna è stato ritardato; Di cosa hanno bisogno gli investitori ora

I futures Dow sono scesi leggermente dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. United Airlines ha superato i guadagni durante la notte, mentre le azioni di Moderna sono aumentate grazie ai dati sulla sperimentazione del vaccino RSV. Mercoledì potrebbero verificarsi tagli di posti di lavoro di Microsoft e un cambiamento nella politica della Banca del Giappone.







Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione relativamente tranquilla, nonostante il forte calo dell’indice Dow Jones.

Tesla (TSLA) ha continuato il suo rimbalzo dai minimi del mercato ribassista, balzando del 7,4% a 131,49. Le azioni si sono spostate leggermente al di sopra della linea dei 21 giorni, ma è ancora ben al di sotto della linea dei 50 giorni e soprattutto della linea dei 200 giorni. Le immatricolazioni di Tesla China EV sono tornate indietro Nell’ultima settimana dopo le ultime grandi riduzioni di prezzo lì. Ma potrebbe volerci del tempo prima che gli investitori ottengano un quadro chiaro dell’impatto dei tagli di prezzo globali e della domanda su Tesla. I guadagni del quarto trimestre di Tesla sono dovuti il ​​25 gennaio.

I tempi di inattività per alcuni giorni possono creare più scorte. Ciò include le azioni che sono aumentate da un ingresso anticipato e possono utilizzare le maniglie.

chevron (CVX), Prodotti farmaceutici Vertex (VRTX) E Perché TJX. (TJX) Tre azioni sono ora eseguibili.

Ma in generale, gli investitori dovrebbero essere pazienti.

Principali guadagni

United Airlines (UAL) E Broker interattivi (IBK) riportato martedì sera.

Gli utili di United Airlines hanno superato comodamente le opinioni del quarto trimestre, mentre anche la compagnia aerea ha fornito indicazioni rialziste. Le azioni UAL sono aumentate modestamente dopo ore. Martedì le azioni sono scese dello 0,9% a 51,20, ma dopo essere aumentate bruscamente in otto sessioni.

Anche i guadagni di Interactive Brokers hanno superato il numero di visualizzazioni. Le azioni IBKR sono aumentate leggermente durante la notte. Le azioni sono scese di 2 centesimi a 77,19 martedì, operando a 80,95 un punto di acquisto da un Doppio fondo inferiore. La mossa di venerdì al di sopra della linea dei 50 giorni ha fornito un ingresso anticipato, ma poco prima degli utili.

Carlo Schwab (SCHW) e società di autotrasporto JB Hunt Servizi di trasporto (JBHT) mercoledì presto. Il titolo SCHW è salito dello 0,6% a 83,49 martedì, stabilendosi in territorio di acquisto. Il titolo JBHT è sceso dello 0,3% a 176,29, tra le linee di 50 e 200 giorni.

Lo stock UAL si trova in difetto 50. VRTX si trova a Grande tappo IBD 20.

Vaccino Moderna RSV

Moderna ha annunciato ottimi risultati martedì scorso per il suo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale, o RSV. Il vaccino RSV in biotecnologia utilizza la tecnologia mRNA proprietaria. Le azioni MRNA sono aumentate fortemente nel trading esteso, indicando un forte rimbalzo intorno alla linea delle 10 settimane. Il vaccino Moderna RSV segue i risultati positivi di RSV da Pfizer (PFE) E GlaxoSmith Kline (GSK).

I licenziamenti di Microsoft sono all’orizzonte

mentre, Microsoft (MSFTLo riferisce Bloomberg, citando fonti. I tagli possono essere “molto più alti” rispetto ai precedenti licenziamenti. Sky News ha riferito che il gigante del software Dow Jones potrebbe tagliare il 5% dei dipendenti o 11.000 posti di lavoro. A ottobre, Microsoft ha tagliato circa 1.000 posti di lavoro.

Il titolo MSFT è salito dello 0,5% a 240,35 martedì, il suo settimo rialzo consecutivo e appena sotto la linea dei 50 giorni. I guadagni di Microsoft sono dovuti il ​​24 gennaio.

Guarda il video incluso nell’articolo CVX Stock, Eli Lilly (LLY) E MercadoLibre (millie).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,4%.

I prezzi del greggio sono leggermente aumentati.

La Banca del Giappone potrebbe segnalare la fine della sua politica a lungo termine di mantenere i tassi di interesse ufficiali e il debito sovrano giapponese vicino allo 0%. A dicembre, la Bank of Japan è addirittura salita, consentendo al rendimento giapponese a 10 anni di salire allo 0,5%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione mista martedì e generalmente ha mostrato una modesta volatilità durante il giorno.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,1%. Commercio di borsama ciò è in gran parte dovuto a Goldman Sachs (p) E i viaggiatori (TRV) pesa sulle blue chip. L’S&P 500 è sceso dello 0,2%, con azioni Tesla e Morgan Stanley (SM) è il miglior esecutore. Il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0,1%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,4% a 80,18 dollari al barile, chiudendo sopra gli 80 dollari per la prima volta in due settimane. I futures sul petrolio greggio hanno raggiunto $ 81,23 nel corso della giornata.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base, al 3,53%.

Fondi negoziati in borsa

Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta) è diminuito dello 0,2%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dello 0,3%, possedendo le azioni di punta di Microsoft. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è aumentato dello 0,6%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+2,9% e ARK Genomics ETF)ARKG) dell’1,8%, estendendo entrambi i guadagni dalla linea a 50 giorni e dirigendosi verso le MA a 200 giorni. Le azioni TSLA continuano a guidare tra gli ETF di Ark Invest, poiché Cathie Wood ha aggiunto molte azioni nelle ultime settimane.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è diminuito dell’1%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è salito dello 0,4%, con le azioni UAL in forte crescita. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dello 0,8%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è salito dello 0,2%, con il titolo CVX che ha mantenuto una posizione significativa. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è diminuito dello 0,7%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è diminuito dello 0,5%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni nelle zone di acquisto

La Chevron è salita dell’1,65% a 180,49, superando la linea dei 50 giorni e il massimo a breve termine di 180,23. Secondo Analisi MarketSmith.

Il titolo VRTX è balzato del 3,7% a 311,58, rimbalzando sopra la linea dei 50 giorni in scambi superiori alla media. Ciò fornisce un ingresso anticipato per Vertex, che ha una base piatta di 324,85 Acquisto punti. Anche il titolo VRTX ha riguadagnato il suo precedente punto di acquisto a 306,05. La biotecnologia ha raggiunto il massimo storico di 324,75 l’8 dicembre, ma poi è tornata alla serie di 200 giorni entro la fine dell’anno. Il titolo Vertex è rimbalzato da lì la scorsa settimana. Gli investitori possono aspettare per vedere se le azioni si fermano intorno alla linea dei 50 giorni.

TJX ha chiuso in rialzo di 2 cent a 81,55, rimbalzando intraday da un test di 81,29. Fondo piatto Il punto acquisto è stato liquidato il 6 gennaio. Da allora, le azioni si sono consolidate in territorio di ipercomprato. La base profonda del 5% è appena sopra la base profonda del 31%. Unificazione delle coppe.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario ha assistito a una sessione relativamente tranquilla dopo i grandi guadagni della scorsa settimana.

L’S&P 500 ha recuperato brevemente il livello di 4000 ed è sceso, ma ha tenuto solo sopra i 200 giorni.

L’indice Russell 2000, che la scorsa settimana ha superato le linee dei 50 e dei 200 giorni, è arretrato dopo aver raggiunto l’1% dei massimi di novembre.

Il Nasdaq Composite si mantiene al di sopra della linea dei 50 giorni, con i massimi di dicembre e la linea dei 200 giorni significative aree di resistenza all’orizzonte. Gran parte della forza di martedì è venuta da Tesla e dai nomi di chip e software cloud sconfitti.

Il Dow Jones è in ribasso, in gran parte sui titoli GS e Traveller. L’indice delle blue-chip è comodamente al di sopra delle sue medie mobili, con solo i massimi di dicembre da tenere d’occhio.

Il rally del mercato sembra ancora buono. Numerose tendenze, tra cui la linea di ritracciamento avanzata del Nasdaq e nuovi massimi rispetto ai minimi, sono migliorate nelle ultime sessioni.

Una pausa o un ritiro modesto qui può essere normale o addirittura salutare. Una decisa rottura dell’S&P 500 sotto la linea dei 200 giorni, forse minando la linea dei 50 giorni, sarebbe ancora più preoccupante. Al rialzo, i massimi della fine del 2022 segnano il prossimo livello importante.

Mentre Chevron, TJX, Vertex e pochi altri nomi sono probabilmente fattibili, al momento non c’è molto da comprare. Alcuni titoli che sembravano promettenti martedì mattina, come: bevanda mostruosa (mnst), appassito quando chiuso.

Diverse azioni sono effettivamente aumentate nelle ultime sessioni, come ad esempio mezzo pezzo (MEDP) e MercadoLibre. Mettere in pausa molti di questi nomi può consentire loro di formare maniglie o mensole. Nel frattempo, altre frecce entrano in scena.

Cosa stai facendo ora

La pazienza è importante. Con il mercato pronto per potenziali pause e non molti titoli che lampeggiano segnali di acquisto, resisti alla tentazione di acquistare il titolo esteso. Se questo rialzo funziona, hai possibilità molto più sicure in anticipo. Ciò include le azioni calde di recente se il modello ha a che fare con livelli di supporto o tocco.

Sicuramente esamina le principali schermate di borsa per trovare quelle che mostrano un’azione promettente.

Se il mercato offre più azioni che lampeggiano segnali di acquisto, puoi gradualmente essere esposto nel tempo. Oltre a una varietà di correnti incrociate economiche e Fed, è in corso la stagione degli utili e le prossime due settimane saranno probabilmente le pubblicazioni più pesanti.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

