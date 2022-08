Il rally di Wall Street fa salire il Nasdaq del 20% dal minimo mentre i timori sull’inflazione si attenuano

La Fed ha ora visto un aumento di 50 punti base a settembre

NEW YORK (Reuters) – Wall Street è salito mercoledì, superando l’indice Nasdaq di oltre il 20% dai minimi di giugno, dopo che l’inflazione statunitense ha rallentato più del previsto a luglio e ha suscitato speranze che la Federal Reserve diventi meno aggressiva con i rialzi dei tassi. . .

Il dipartimento del lavoro ha affermato che un forte calo del costo della benzina ha contribuito a mantenere stabile l’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti il ​​mese scorso dopo essere aumentato dell’1,3% a giugno. L’IPC è aumentato dell’8,5% meno del previsto negli ultimi 12 mesi dopo essere aumentato del 9,1% a giugno. Leggi di più

Il rally è arrivato sulla scia del primo significativo segnale di sollievo per gli americani che hanno assistito al costante aumento dell’inflazione. Il Nasdaq è ora in rialzo del 20,8% da quando ha toccato il minimo, ma deve ancora superare il precedente picco di novembre per confermare un nuovo mercato rialzista.

I trader di futures sui fondi Fed stanno ora valutando solo una probabilità del 43,5% che la banca centrale statunitense aumenti i tassi di interesse di 75 punti base quando si riunirà a settembre, rispetto al 68% prima dei dati. Un aumento di 50 punti base è considerato una probabilità del 56,5%. Leggi di più

“Per il mercato, in questo momento è una specie di scenario di riccioli d’oro perché il mercato del lavoro sta reggendo ed è probabile che l’inflazione inizi a scendere. Ecco come sarebbe un atterraggio morbido”, ha affermato Sean Snyder, responsabile della strategia di investimento di Citi. Gestione patrimoniale americana a New York.

Ma Snyder ha detto che un mese di rallentamento dell’inflazione non è sufficiente perché la Fed invii un segnale molto chiaro.

La ripresa a Wall Street è stata ad ampio raggio, con tutti gli undici settori dell’S&P 500 in un mare di verde. titoli di crescita (.IGX) è aumentato di più del valore (.IVX)durante il trasporto del dao (.DJT)Lettere minuscole (.solco) e semiconduttori (.sox) anche rosa.

Media industriale del Dow Jones (.DJI) È aumentato di 535,1 punti, o dell’1,63%, a 3.3309,51 punti, mentre l’indice Standard & Poor’s 500 è salito (.SPX) È salito di 87,77 punti, o del 2,13%, a 4.210,24 punti, e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) Ha aggiunto 360,88 punti, o 2,89%, a 12.854,81 punti.

È stato il più grande guadagno di un giorno per il Nasdaq e l’S&P 500 in due settimane e per il Dow Jones in tre settimane. È stata la chiusura più alta dell’S&P 500 dall’inizio di maggio.

“(L’inflazione all’8,5% è ancora molto alta, ma c’è ottimismo sul fatto che giugno potrebbe essere stato il picco”, ha affermato Randy Frederick, vicepresidente del trading e dei derivati ​​di Charles Schwab.

Frederick ha affermato che i dati sui prezzi alla produzione di luglio di giovedì, insieme ai dati sull’inflazione e sull’occupazione di agosto in scadenza il mese prossimo, potrebbero cambiare nuovamente l’orientamento della Fed.

La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 225 punti base da marzo, nonostante i timori che un forte aumento degli oneri finanziari potrebbe spingere l’economia statunitense in recessione.

I trader lavorano al trading floor della New York Stock Exchange (NYSE) a Manhattan, New York City, USA, 8 agosto 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Il presidente della Fed di Chicago Charles Evans ha affermato che il rallentamento dell’inflazione è stata la prima lettura “positiva” delle pressioni sui prezzi da quando la Fed ha iniziato a inasprire la politica, anche se ha indicato di ritenere che la Fed avesse molto lavoro da fare. Leggi di più

Dopo un inizio anno difficile, l’indice S&P 500 è in rialzo di quasi il 15% dai minimi di metà giugno, in gran parte sulle aspettative che la Fed sarà meno aggressiva del previsto nei suoi sforzi per fornire un atterraggio morbido per l’economia in quanto fatica a frenare l’inflazione.

Ma l’S&P 500 è del 12% al di sotto del suo massimo storico di gennaio, dopo essere stato in un mercato ribassista da allora.

Indice di volatilità CBOE (.VIX)Una misura di paura a Wall Street, è scesa al di sotto del livello di 20,00 per chiudere al minimo di quattro mesi.

Diversi titoli tecnologici ad alta crescita, le cui valutazioni sono vulnerabili a rendimenti obbligazionari più elevati, sono aumentati poiché i rendimenti dei Treasury sono diminuiti drasticamente su tutta la linea. società di mele (AAPL.O)Società dell’alfabeto (GOOGL.O)Amazon.com Inc (AMZN.O) e Microsoft Corporation (MSFT.O) Tutti sono aumentati di oltre il 2%.

Banche sensibili all’economia (.SPXBK) Leader del 2,7%, con il Gruppo Goldman Sachs (GS.N) e Morgan Stanley (MS.N) Ciascuno sale di circa il 3%.

“Le banche hanno sottoperformato e ora stanno facendo offerte”, ha affermato Thomas Hayes, amministratore delegato di Great Hill Capital LLC, aggiungendo che gli investitori stavano inseguendo i ritardatari che non avevano partecipato al rally dai minimi di giugno.

Tesla Corporation (TSLA.O) È aumentato del 3,9% dopo che Elon Musk ha venduto azioni per un valore di 6,9 miliardi di dollari nel produttore di auto elettriche per finanziare un potenziale accordo per Twitter Inc. (TWTR.N) Se perde una battaglia legale con la piattaforma dei social media. Twitter ha guadagnato il 3,7%. Leggi di più

Società di Meta Piattaforme (META.O) È balzato del 5,8% dopo che la società madre di Facebook ha dichiarato martedì di aver raccolto 10 miliardi di dollari nella sua prima offerta obbligazionaria in assoluto. Leggi di più

Il volume sulle borse statunitensi è stato di 11,33 miliardi di azioni, rispetto a una media di 10,98 miliardi di azioni per l’intera sessione degli ultimi 20 giorni di negoziazione.

Le emissioni anticipate hanno superato le emissioni in calo della Borsa di New York di 5,69 a 1; Sul Nasdaq, il rapporto è stato di 3,34 a 1 a favore dei trader avanzati.

L’S&P 500 ha registrato cinque nuovi massimi da 52 settimane e 29 nuovi minimi; Il Nasdaq Composite ha registrato 64 nuovi massimi e 54 nuovi minimi.

(Rapporto Herbert Lash) Rapporti aggiuntivi del sindaco di Bansari Kamdar, Aniruda Ghosh, Sruthi Shankar, Medha Singh e Karina D’Souza a Bengaluru; Montaggio di Anil de Silva, Shunak Dasgupta e Lisa Schumaker

