Il rapido Oak Fire della California brucia quasi 12.000 acri e costringe all’evacuazione fuori dal Parco Nazionale di Yosemite

Cal Fire ha affermato che 11 vigili del fuoco con oltre 400 membri del personale, oltre a 45 autopompe e quattro elicotteri sono stati schierati per domare l’incendio.

Le evacuazioni sono state disposte per alcune aree della contea di Mariposa meridionale e orientale, come mostrato nell’incendio. Una mappa in linea . Le aree di evacuazione non comprendono la città di Mariposa.