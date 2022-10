Il rapporto afferma che la Donda Academy di Kanye West sta chiudendo i battenti nella Simi Valley tra le ricadute sulle dichiarazioni antisemite

Los Angeles (CABC) – Si dice che la Donda Academy di Kanye West, la scuola privata da lui fondata, sia stata chiusa mentre le ricadute continuano dopo le sue dichiarazioni antisemite, spingendo un certo numero di aziende e individui a parlare contro di lui.

Secondo un rapporto del Times di Londra,, Chiusure della scuola Simi Valley con effetto immediato. Un post di West che da allora è stato rimosso sembra confermare questo rapporto, ma non erano disponibili ulteriori dettagli.

Questo rapporto sembra essere basato su un’e-mail inviata ai genitori. In parte si legge: “Carissime famiglie della Dunda Academy, speriamo che questa e-mail vi trovi bene. Per prima cosa vorremmo esprimere la nostra gratitudine alla comunità di famiglie e studiosi che la Dunda Academy ha riunito. Tuttavia, sotto la guida del nostro fondatore, Dunda Academy sarà chiusa fino alla fine dell’anno accademico 2022. -2023 immediatamente.”

Un fotografo di notizie sulla scena giovedì mattina ha catturato un video della proprietà, che sembrava deserta. Una serie di notifiche di vettori, datate 27 settembre e 30 e 12 ottobre, sono state viste anche su un cartello che oltrepassava una recinzione a catena.

Mary Lipari, che ha una casa vicino all’accademia, dice che il sito è stato chiuso dall’anno scorso.

“È stato aperto alla fine di agosto del 2021, è stato aperto durante il Ringraziamento lo stesso anno e poi hanno rinunciato alla proprietà”, ha detto.

Lipari ha aggiunto di ritenere che la proprietà sia stata abbandonata a causa della questione della sostituzione delle finestre per soddisfare gli standard di sicurezza antisismica.

“Ho capito che le finestre non erano all’altezza degli standard antisismici e che dovevano sostituire le finestre, quindi questa è stata la storia che mi è stata raccontata”, ha detto Lipari. “E poi non sono riusciti a ottenerlo – ci sarebbero voluti sei mesi per ottenere le finestre”.

Eyewitness News ha contattato le forze dell’ordine della contea di Ventura per verificare se la proprietà ha subito violazioni della legge, ma deve ancora ricevere una risposta.

Lipari dice che, sebbene l’accademia sia stata aperta per un breve periodo, si è divertita con gli studenti e ha incontrato il rapper presso la struttura.

Il rapper, il cui nome legale è Ye, è apparso su Instagram mercoledì sera in un post diretto ad Ari Emanuel, CEO dell’Endeavour Talent Agency, che ha esortato le aziende a recidere i legami con lui.

nella postaHa scritto di come ha perso $ 2 miliardi in un giorno ma è ancora vivo. Ha continuato dicendo che il denaro non è quello che è, ma riguarda più le persone.

Il post del rapper è arrivato dopo che doveva essere Al di fuori del quartier generale di Skechers Mercoledì a Manhattan Beach. Secondo una dichiarazione dell’azienda di scarpe, West è arrivato “senza preavviso e senza invito”.

“Dato che Ye era impegnato in riprese non autorizzate, due dirigenti di Skechers e il suo gruppo lo hanno scortato fuori dall’edificio dopo una breve conversazione”, si legge nella dichiarazione.

La compagnia ha confermato che non sta valutando e non ha intenzione di collaborare con il rapper.