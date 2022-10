Il razzo Atlas V lancia in orbita due satelliti per le comunicazioni

Il razzo Atlas V è decollato martedì sera (4 ottobre) dalla costa spaziale della Florida, portando in orbita due satelliti per comunicazioni commerciali.

Il Atlante V E il Ha superato la navicella gemella SES-20 e SES-21, lanciata martedì alle 17:36 EDT (2136 GMT) dalla Cape Canaveral Space Force Station.

Il missile da 196 piedi (60 metri) ha colpito tutte le sue tracce all’inizio. Ha abbandonato i suoi tre propulsori a razzo solido circa due minuti dopo il decollo come previsto, ad esempio, e ha scartato lo streamer del carico utile, che proteggeva i due satelliti durante il lancio, circa 1,5 minuti dopo. Le due fasi dell’Atlante V si sono separate a circa T+4,5 minuti.

Ma c’è ancora una notevole quantità di lavoro da fare, poiché lo stadio superiore del razzo Centaur deve ancora operare da solo verso le destinazioni di schieramento SES-20 e SES-21: le orbite geosincrone semicircolari, semicircolari e fuori terra .

Se tutto va secondo i piani, il SES-20 verrà schierato circa 5 ore e 40 minuti dopo il decollo e il SES-21 seguirà l’esempio circa 40 minuti dopo. I due veicoli spaziali utilizzeranno quindi i loro sistemi di propulsione di bordo per ruotare le loro orbite, che li manderanno in orbita attorno alla Terra a circa 22.300 miglia (35.900 chilometri) sopra l’equatore, secondo Descrizione della missione ULA (Si apre in una nuova scheda).

Una volta che i satelliti sono stati stabiliti in quelle orbite e durante il loro periodo di uscita, SES-20 e SES-21 possono iniziare a fare ciò per cui erano stati impostati: fornire servizi televisivi di trasmissione negli Stati Uniti alla società di telecomunicazioni SES Luxembourg.

Costruiti da Boeing con migliaia di fasci stretti e orientabili e la capacità di isolare le fonti di interferenza, i due veicoli offrono a SES e ai futuri clienti la possibilità di espandere, estendere o persino modificare l’area di copertura e la missione di un satellite per tutta la sua vita, rappresentanti ULA ha scritto. nella descrizione dell’attività.

Hanno aggiunto: “L’hardware collaudato combinato con la tecnologia di nuova generazione ha creato un veicolo spaziale economico e leggero, consentendo il lancio di due satelliti su un unico razzo”.

Il lancio di Atlas V fa parte di un’intensa settimana di voli spaziali. Ad esempio, SpaceX prevede di rilasciare un file Missione astronauti dell’equipaggio 5 NASA e un altro lotto dell’azienda collegamento stellare Due satelliti Internet in missioni separate mercoledì (5 ottobre), nonché due satelliti per comunicazioni per Intelsat giovedì (6 ottobre).

Altre tre missioni sono in lavorazione anche per giovedì (6 ottobre), tra cui a laboratorio di razzi che sarà mandato in orbita da un satellite costruito dalla General Atomics Energy and Technology.

