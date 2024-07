Il razzo Falcon 9 di SpaceX si è guastato durante una missione di routine

CNN

Il razzo Falcon 9 di SpaceX, utilizzato per lanciare satelliti e voli in orbita per gli astronauti, ha subito un raro e inquietante guasto giovedì sera mentre cercava di portare in orbita un gruppo di satelliti Internet. La dura prova ha spinto i regolatori federali a mettere a terra il razzo, che è diventato una pietra miliare dell’industria dei lanci statunitense e globale negli ultimi dieci anni.

Questo incidente è la prima volta che il razzo Falcon 9 di SpaceX – che svolge anche un ruolo importante nel programma di volo spaziale umano della NASA – fallisce in quasi un decennio.

La Federal Aviation Administration, che autorizza i lanci di razzi commerciali, ha detto venerdì mattina che stava richiedendo un’indagine sull’incidente, anche se non sono stati segnalati “feriti generali o danni alla proprietà pubblica”.

La FAA, che avvia regolarmente tali indagini in nome della sicurezza pubblica dopo guasti a razzi o veicoli spaziali, ha indicato che sarà coinvolta nell’emissione delle azioni correttive che SpaceX deve intraprendere, oltre a determinare quando il Falcon 9 tornerà alla rampa di lancio.

Se il razzo Falcon 9 fosse fuori servizio per un lungo periodo di tempo, ciò potrebbe significare battute d’arresto a cascata per il programma di lancio degli astronauti della NASA, per gli sforzi di turismo spaziale orbitale di SpaceX, per il servizio Internet satellitare dell’azienda e per l’industria globale dei satelliti commerciali, da cui dipende. .. In gran parte sul razzo Falcon 9.

Il Falcon 9 è stato lanciato dalla base spaziale di Vandenberg in California giovedì sera, intorno alle 22:30 ora locale.

Il veicolo di lancio trasportava 20 satelliti per la rete Starlink di SpaceX, che è già operativa su oltre 100 satelliti 6000 satelliti Che è stato distribuito in dozzine di lanci, secondo l’astrofisico Jonathan McDowell.

La maggior parte di questi voli sono decollati senza problemi apparenti, ma giovedì è stato diverso.

La prima fase della missione sembrava procedere senza intoppi, poiché il Falcon 9 ha utilizzato il booster del primo stadio – la parte inferiore del razzo che contiene nove motori che forniscono la spinta iniziale di potenza al decollo – per spingersi nello spazio.

Il booster si è poi separato ed è atterrato in sicurezza su una piattaforma offshore in modo che SpaceX potesse rimetterlo a nuovo e utilizzarlo di nuovo.

Ma il secondo stadio del razzo, progettato per accendersi dopo la caduta del primo stadio e portare i satelliti alla loro destinazione finale in orbita, improvvisamente si è guastato. Il motivo non fu immediatamente chiaro.

“Durante il lancio del Falcon 9 da Starlink, avvenuto ieri sera, il motore del secondo stadio non ha completato la seconda accensione. Di conseguenza, i satelliti Starlink sono stati schierati in un’orbita inferiore a quella prevista”, si legge in un comunicato stampa. dichiarazione Da SpaceX.

Più tardi venerdì, SpaceX ha aggiunto in una dichiarazione che lo stadio superiore del razzo aveva subito una “perdita di ossigeno liquido”. L’ossigeno liquido viene utilizzato come ossidante del carburante sul razzo Falcon 9.

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha aggiunto: posta Il CEO di X, precedentemente noto come Twitter, ha affermato che la seconda fase non solo è fallita, ma ha visto ciò che la sua azienda tende a chiamare un “RUD” o “dissoluzione rapida non programmata”, che di solito si riferisce a un’esplosione.

Sebbene il razzo abbia lanciato tutti i satelliti a bordo, questi finirono in un’orbita irregolare che li portò molto più vicini alla Terra del previsto. Ciò rende i dispositivi in ​​balia della forte gravità terrestre.

Ha aggiunto Musk in un messaggio separato posta Un portavoce di SpaceX ha detto: “SpaceX indagherà sul caso e cercherà qualsiasi altra possibilità di quasi incidenti”.

“Abbiamo in programma di effettuare più voli Falcon quest’anno di quanti saranno i voli navetta tra 30 anni”, ha detto Musk. (SpaceX ha lanciato più di 60 voli Falcon 9 finora nel 2024, mentre il programma Space Shuttle della NASA ha effettuato 135 missioni nei suoi tre decenni di storia.)

L’incidente di giovedì solleva interrogativi su quanto tempo il razzo Falcon 9 dovrà essere messo fuori servizio in un momento cruciale per SpaceX e l’industria spaziale statunitense.

La navicella spaziale Falcon 9 di SpaceX svolge un ruolo chiave nel programma di volo spaziale umano della NASA, trasportando in orbita gli astronauti durante i voli di routine.

Vale la pena notare che l’incidente di SpaceX arriva dopo l’incidente del Boeing Veicolo StarlinerLa navicella spaziale S-300, che si unirà a SpaceX nel fornire lanci di astronauti, ha riscontrato diversi problemi durante la sua prima missione con equipaggio in corso.

La navicella spaziale Starliner ha già prolungato la sua missione di settimane più del previsto mentre gli ingegneri lavorano per capire la causa delle perdite di elio e dei problemi di propulsione nella prima fase di volo della navicella.

Mentre i funzionari della NASA e della Boeing si dicono fiduciosi che Starliner sarà in grado di riportare a casa i membri dell’equipaggio, Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, ha indicato mercoledì che SpaceX è un’opzione di riserva.

“La cosa bella del programma dell’equipaggio commerciale è che abbiamo due veicoli”, ha detto Stitch, riferendosi alla navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX, che viene regolarmente lanciata su un razzo Falcon 9, e alla navicella spaziale Starliner.

“Abbiamo più tempo per esaminare i dati e poi decidere se dobbiamo fare qualcosa di diverso”, ha detto Stitch, riferendosi alla flessibilità che SpaceX potrebbe offrire al programma della Stazione Spaziale Internazionale e al volo di prova dello Starliner.

Fondamentalmente, era previsto anche il lancio di un razzo Falcon 9 Missione di rifornimento del carico in arrivo Alla Stazione Spaziale Internazionale, per fornire nuove risorse all’equipaggio di prova dello Starliner e agli altri astronauti a bordo della stazione spaziale. Due astronauti dello Starliner sono andati nello spazio senza due valigie con vestiti e articoli da toeletta perché la NASA aveva bisogno di una pompa da bagno durante il loro volo. Non è ancora chiaro se la NASA dovrà ritardare questa missione di rifornimento.

“La sicurezza dell’equipaggio e la garanzia della missione sono le massime priorità della NASA”, ha affermato l’agenzia in una dichiarazione venerdì. “SpaceX è stata schietta nel fornire informazioni e includere la NASA nelle indagini in corso sull’anomalia per comprendere il problema e il percorso da seguire fornire aggiornamenti sulle missioni dell’agenzia, inclusi “Potenziali impatti sulla sequenza temporale, se presenti, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

Anche il razzo Falcon 9, il veicolo di lancio di maggior successo di SpaceX, e la capsula Crew Dragon dell’azienda hanno all’orizzonte alcune missioni astronautiche degne di nota. Ciò include i piani per inviare in orbita il miliardario della tecnologia Jared Isaacman e tre compagni di equipaggio in una missione chiamata Polaris Dawn che dovrebbe includere la prima passeggiata spaziale in assoluto di astronauti privati.

“SpaceX ha un track record incredibile con Falcon 9”, afferma Isaacman Egli ha detto Venerdì su X. “Per quanto riguarda Polaris Dawn, voleremo quando SpaceX sarà pronta e con piena fiducia nel razzo, nel veicolo spaziale e nelle operazioni.”

Ad agosto si prevede inoltre che SpaceX invierà gli astronauti della NASA alla Stazione Spaziale Internazionale come parte di un contratto a lungo termine con l’agenzia spaziale.

Musk ha affermato che i satelliti Starlink schierati giovedì potrebbero essere troppo vicini alla Terra per rimanere in orbita a lungo.

Dei 20 satelliti Starlink lanciati su un razzo Falcon 9, 13 lo erano Possibilità di collegamento diretto al cellulareSecondo SpaceX.

In un aggiornamento pubblicato venerdì, ha detto SpaceX Egli ha detto È riuscito a contattare dieci satelliti e ha cercato di alzare le loro orbite, ma è improbabile che sopravviva.

“Stiamo lavorando all’aggiornamento del software del satellite per far funzionare i propulsori ionici alla velocità di curvatura 9”, ha detto Musk “A differenza di un episodio di Star Trek, probabilmente non funzionerà, ma vale la pena provarlo.”

SpaceX ha affermato in un comunicato che i suoi satelliti Starlink sono progettati per disintegrarsi al rientro nell’atmosfera, quindi i satelliti che cadono dall’orbita non dovrebbero rappresentare un rischio per le persone a terra. posta Di venerdì

Tuttavia, recenti incidenti hanno dimostrato che i bidoni della spazzatura spaziale Sopravvivere a un ritorno inaspettato.

Tuttavia, secondo McDowell, esperto di meccanica orbitale, alcuni satelliti Starlink potrebbero essere già rientrati nell’atmosfera. Ha indicato un video che circola sui social media che sembra mostrare alcuni dispositivi Starlink Cadere nel cielo Vicino al Cile, ha osservato che i suoi modelli mostrano che, data la bassa altitudine in cui sono stati schierati i satelliti, dovrebbero essere tutti ritirati dall’orbita entro una settimana circa.

Non è ancora chiaro cosa possa significare questo incidente per il futuro del razzo Falcon 9 di SpaceX. I razzi di solito rimangono parcheggiati a terra per diversi mesi dopo un guasto mentre gli ingegneri lavorano per determinare la causa principale e verificare la sicurezza del veicolo.

La NASA non ha commentato immediatamente la questione alla CNN venerdì mattina. Quando venerdì è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni, SpaceX ha indicato gli aggiornamenti condivisi sul suo account X.

L’ultima volta che un razzo Falcon 9 si è guastato durante il volo è stato in… Giugno 2015Quando il razzo trasportava merci verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il razzo è rimasto a terra per circa sei mesi dopo l’incidente prima di riprendere il volo nel dicembre 2015.

Si è verificato un altro problema Settembre 2016Quando il razzo Falcon 9 che trasportava un satellite esplose sulla rampa di lancio prima del decollo. Il missile non volò per quattro mesi e mezzo dopo quell’incidente.

SpaceX ha lanciato più di un razzo Falcon 9 350 missioni In totale, secondo il sito web dell’azienda.

McDowell ha osservato che questo è il motivo principale per cui il razzo Falcon 9 di SpaceX è in grado di riprendersi così rapidamente, poiché rimane a terra per settimane anziché mesi. L’abbondanza di dati di volo può aiutare la compagnia a identificare rapidamente un guasto. Ma questo fallimento, ha aggiunto, ricorda anche una questione più ampia.

“Ciò mostra il pericolo del monopolio”, ha detto McDowell, sottolineando la validità della decisione della NASA di cercare di fornire servizi di trasporto degli astronauti attraverso due diverse società “Ed è probabilmente una buona cosa anche per SpaceX, dato il pericolo per un veicolo di grande successo è eccessiva fiducia.” “Quindi questo ricorderà alla squadra che lo spazio è ancora difficile, anche per un Falcon 9.”