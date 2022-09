Il razzo lunare Artemis 1 della NASA ha superato un test critico di rifornimento

Il razzo lunare Artemis 1 della NASA ha superato un importante test di rifornimento mercoledì (21 settembre), mantenendolo potenzialmente sulla buona strada per il suo decollo previsto per il 27 settembre.

Artemide 1 Invierà una capsula Orion senza pilota sull’orbita lunare usando un gigante sistema di lancio spaziale missile (SLS). La NASA ha tentato di lanciare la missione il 3 settembre ma è stata interrotta in precedenza perdita di carburante a idrogeno liquido In una “disconnessione rapida” nello stadio centrale SLS, un’interfaccia collega il missile a una linea del carburante dalla torre di lancio mobile.

Artemide Squadra 1 Sostituzione di due guarnizioni Gira il capitolo rapido il 9 settembre, quindi programma un test di rifornimento per vedere se la riparazione sta funzionando. Questo test si è svolto mercoledì al Launch Pad 39B del Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida e ha portato buone notizie per la missione.

“Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere siamo stati in grado di raggiungere oggi”, ha affermato Charlie Blackwell-Thompson, direttore del lancio di Artemis, con Exploration Ground Systems presso KSC, in brevi note dopo il test di mercoledì.

Questo non significa che sia andato tutto bene. Ad esempio, la perdita durante la disconnessione rapida è apparsa di nuovo durante il caricamento di idrogeno liquido. Ma il team è riuscito a risolverlo; Hanno rapidamente riscaldato la separazione, permettendogli di “ristabilizzarsi”, riducendo il tasso di perdita a livelli accettabili.

Il personale di Artemis 1 ha anche notato una diversa perdita di idrogeno durante un “test di pre-pressione”, anch’esso parte delle attività di mercoledì. Questo test “ha consentito agli ingegneri di calibrare le impostazioni utilizzate per adattare i motori durante il conteggio finale e di convalidare i programmi prima del giorno del lancio per ridurre il rischio del programma durante il conto alla rovescia del giorno del lancio”, secondo i funzionari della NASA. Spiegato in un post sul blog (Si apre in una nuova scheda) Dopo aver completato la prova.

I funzionari dell’agenzia hanno affermato che questa seconda fuga di notizie era più piccola dell’altra e il team di Artemis 1 è stata in grado di tenerla sotto controllo.

La NASA sta attualmente guardando al 27 settembre come obiettivo per il lancio di Artemis 1, con una possibile data di backup del 2 ottobre. Ed è troppo presto per prendere un impegno formale per una di queste date nonostante il successo di mercoledì, ha detto Blackwell Thompson.

“Penso che prenderemo i dati e andremo a vedere cosa ci dicono”, ha detto. Ma, ha aggiunto, “Sono stata molto incoraggiata dal test di oggi e ha superato tutti i nostri obiettivi”.

Alcune altre cose dovrebbero andare come Artemis 1, quindi la missione decolla anche nelle prossime due settimane. Il tempo deve collaborare, per esempio, e non è mai una certezza sulla Space Coast della Florida. La missione deve anche ottenere un’esenzione dalla certificazione Flight Termination System (FTS), progettata per distruggere l’SLS se devia dalla sua rotta durante il lancio.

Il Forza spaziale americana , che sovrintende alla portata orientale del lancio del missile, ha ricevuto la certificazione FTS di Artemis 1 per 25 giorni e il tempo è scaduto. La missione ha chiesto una deroga; Se non viene concesso, il massiccio missile del Pad 39B dovrà essere restituito all’edificio di assemblaggio dei veicoli a KSC, che è l’unico luogo in cui può aver luogo la riabilitazione.

“In questo momento, siamo ancora in fase di discussioni tecniche con Range”, ha detto Tom Whitemaier, vice amministratore associato della NASA per lo sviluppo di Joint Exploration Systems, durante una conferenza stampa lunedì (19 settembre), riferendosi alla rinuncia. Situazione. “Era molto produttiva e collaborativa.”

Artemis 1 ha già ricevuto un waiver da FTS, che ha esteso la certificazione da 20 giorni a 25 giorni.

Se tutto va bene con Artemis 1, Artemis 2 lancerà gli astronauti in giro la luna Nel 2024, Artemis 3 metterà le scarpe vicino al polo sud della luna tra un anno o due. Il Artemide Il programma mira infine a stabilire una presenza umana a lungo termine sopra e intorno alla Luna e utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite in tal modo per trasportare gli astronauti su Marte alla fine degli anni ’30 o all’inizio degli anni ’40.