Il razzo Starship di SpaceX completa con successo il suo primo ritorno dallo spazio

Il lancio del suo gigantesco razzo Starship da parte di SpaceX, giovedì, ha raggiunto una serie di obiettivi ambiziosi fissati da Elon Musk, CEO dell’azienda, prima del suo quarto volo di prova.

Anche se il volo non ha avuto pieno successo, ha fornito il segnale che la visione di Musk di costruire il razzo più potente mai realizzato e renderlo riutilizzabile potrebbe trasformare ancora una volta l’industria globale dei lanci spaziali che la sua azienda già domina. Ciò sarà probabilmente incoraggiante per i funzionari della NASA, che utilizzeranno una versione di Starship per trasportare gli astronauti sulla superficie lunare durante la missione Artemis III, attualmente prevista per la fine del 2026.

Bill Nelson, amministratore della NASA, si è congratulato con X, il sito di social networking di proprietà di Musk.

“Siamo un passo avanti verso il ritorno dell’umanità sulla Luna tramite Artemis, e poi aspettiamo con ansia Marte”, ha scritto.