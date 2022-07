Il Real Madrid ha battuto la Juventus davanti a 93.702 tifosi al Rose Bowl

Pasadena, California – Karim Benzema ha segnato il suo secondo gol pre-stagionale quando il Real Madrid ha battuto la Juventus 2-0 davanti a 93702 spettatori al Rose Bowl di Pasadena nell’ultima partita del suo tour negli Stati Uniti.

Benzema ha portato il Real Madrid in vantaggio con un calcio di rigore al 19′ dopo che Vinicius Junior è caduto per mano di Danilo per colpire l’angolo inferiore alle spalle del portiere Mattia Perin.

Il subentrato Marco Asensio ha segnato 2-0 su cross di Jesus Vallejo in 69 minuti, ottenendo una vittoria, un pareggio e una sconfitta per il Real Madrid negli Stati Uniti questo mese.

Il tecnico Carlo Ancelotti ha scelto la formazione titolare che dovrebbe disputare la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte, con cinque cambi rispetto alla squadra che mercoledì ha pareggiato 2-2 con il Club America.

Benzema mette la palla in rete in appena 10 secondi dal cronometro seguendo un’abile routine fin dal calcio d’inizio, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Leonardo Bonucci ha colpito la traversa con un calcio di punizione prima che il Real Madrid si portasse in vantaggio a metà del primo tempo.

Danilo ha ammesso il possesso palla e quando Vinicius ha guidato la difesa bianconera, è stato colpito da una goffa sfida mentre il difensore cercava di recuperare.

Benzema ha trasformato il calcio di rigore per segnare il suo secondo gol in altrettante partite, dopo aver saltato il Real Madrid nel turno di apertura della sconfitta contro il Barcellona.

I colossi italiani scivolano dal dischetto quando Eder Militao forza un salto su Angel Di Maria per salvare il passaggio di Ferland Mendy, mentre Vinicius spara in rete laterale e minaccia di testa il difensore bianconero Bremer poco prima dell’intervallo. .

Nell’intervallo Ancelotti effettua un solo cambio, Antonio Rudiger al posto di Militao.

David Alaba ha parato il tiro di Mendy, Perrin ha colpito il cross di Mendy e Dani Carvajal ha visto un tentativo di pararlo mentre il Real Madrid ha dominato all’inizio del secondo tempo.

Il sinistro di Benzema è stato ribaltato sul palo da Perin prima che il Real facesse altri nove cambi in poco più di un’ora di gioco.

Uno di loro, Asensio, ha segnato 2-0, spazzando Vallejo dal limite dell’area delle sei yard dopo alcune mosse intelligenti di un altro sostituto, Eden Hazard, per assicurarsi la vittoria.