Il regista di Guardiani della Galassia James Gunn afferma che a Kevin Bacon “non piace il Natale”

James Gunn ha detto che a Kevin Bacon non piace il Natale.

Bacon è apparso nello speciale più recente di Gunn, “The Guardians of the Galaxy Holiday Special”.

Tuttavia, Gunn ha detto a Variety che la casa di Bacon nel film è più decorata della sua solita casa.

Speciale festività Guardiani della Galassia Ha detto il regista James Gunn Kevin Bacone Non ama il Natale tanto quanto il suo personaggio nel nuovo speciale Disney+.

Bacon interpreta se stesso L’ultimo speciale della Marvel, Che sarà presentato in anteprima su Disney + venerdì, mentre Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) lo portano attraverso la galassia come regalo al loro capitano, Star-Lord (Chris Pratt).

durante una nuova intervista con VarietyA Gunn è stato chiesto come si confronta il vero Bacon con come è ritratto nel film.

Gunn ha risposto: “A Kevin non piace il Natale”. “Quella parte è stata divertente per me. Kevin si presenta da qualche parte che dovrebbe essere casa sua, ed è pieno di tutti questi enormi gonfiabili. Babbo Natale sembra vomitare in tutta la casa di Bacon, che non assomiglia in alcun modo alla casa di Bacon di Kevin.”

Il regista della Marvel ha continuato: “È l’aspetto di Los Angeles, e non è solo Kevin. Ma Kevin è un ragazzo molto simpatico. È così talentuoso, così professionale, così privo di ego, e semplicemente un ragazzo davvero simpatico. Quella parte del personaggio è semplicemente come lui».

Chris Pratt e Dave Bautista in I Guardiani della Galassia: Speciale Vacanze.

Questa non è la prima apparizione di Bacon in un film Marvel. L’attore ha interpretato il cattivo Sebastian Shaw in “X-Men: First Class”. Tuttavia, non è chiaro se questo film sia collegato al principale universo cinematografico Marvel dopo che la star di “X-Men” Patrick Stewart è apparsa in “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Gunn ha detto di non aver discusso se ci siano due Kevin Bacon in giro per l’Universo Marvel.

“Una delle cose che mi ha davvero impressionato di Kevin Feige nel dirigere l’MCU è che ciò che conta di più è il progetto proprio di fronte a lui”, ha detto John. “Potresti avere un piano su come fare qualcosa lungo la strada, ma se rovini la cosa proprio davanti a te, non funzionerà.”

Ha aggiunto: “La cosa migliore delle festività natalizie è Kevin Bacon, e se questo significa che Kevin Bacon è un personaggio diverso più avanti nell’MCU, non ha molta importanza. Non è reale. Niente di tutto ciò è reale. Era il persona perfetta per interpretare Kevin Bacon. Se avessimo scelto John Schneider per il ruolo di Kevin Bacon, non avrebbe funzionato”.

Lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia sarà presentato in anteprima su Disney+ venerdì.