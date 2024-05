Il regista di The Last Of Us mostra Sonny che si mette le parole in bocca

All’inizio di questa settimana, Sony ha pubblicato un’intervista con L’ultimo di noi Il regista Neil Druckman Sul futuro dei giochi. Il capo di Naughty Dog avrebbe affermato che il prossimo gioco dello studio PlayStation “potrebbe ridefinire la percezione tradizionale dei giochi”. In uno sviluppo scioccante, Druckmann ora dice di non averlo mai detto.

L’intervista in questione È stato presentato insieme a un briefing strategico che Sony ha fornito ai suoi investitori. Oltre agli elogi Le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa Per cambiare il modo in cui vengono realizzati i giochi, Druckmann sembrava fare una grande dichiarazione sul tanto atteso prossimo gioco di Naughty Dog su PlayStation 5. “Sono entusiasta di vedere come risuonerà questo nuovo gioco, soprattutto dopo il suo successo.” L’ultimo di noi“Perché potrebbe ridefinire la percezione prevalente del gioco.”

Oltre ad essere seguito da molti media, Incluso IGN Descrivendole come “parole grosse”, la citazione si è diffusa anche sui social media, dove ha ricevuto ampie critiche. La reazione ha ora spinto Druckmann a correggere il record.

“Non è proprio quello che ho detto”, ha twittato il veterano creatore del gioco il 24 maggio. “Mentre modificavo le mie risposte sparse nella mia recente intervista con Sony, sfortunatamente ho perso alcune parole, contesto e intenzioni. Bene, questa è la risposta lunga e completa alla domanda finale sul nostro gioco futuro.

Druckman ha poi condiviso un estratto della trascrizione grezza e inedita della sua conversazione con l’intervistatore anonimo. In esso, parla di come i giochi fossero così di nicchia e isolati dal resto della cultura quando era piccolo, e di come ciò sia cambiato da allora, grazie in parte a programmi TV di successo come Adattamento della HBO di L’ultimo di noi E Adattamento amazzonico Lui cade.

“Non solo sono entusiasta del gioco che stiamo realizzando, qualcosa di veramente nuovo per noi, ma sono anche entusiasta di vedere come reagirà il mondo”, si legge. “per colpa di L’ultimo di noiE visto il successo dello show, anche le persone al di fuori del mondo dei videogiochi ci guardano per vedere cosa inventeremo dopo. Sono così entusiasta di vedere la reazione a questa cosa.

Sebbene le interviste siano spesso modificate per maggiore chiarezza e lunghezza, Pubblicato sul sito web di Sony Ha fatto un numero sorprendente di tagli e, peggio ancora, ha inventato un sacco di cose che Druckmann non ha mai detto, comprese frasi con significati completamente diversi da qualsiasi cosa contenuta nel testo originale. Solleva la questione di quante altre parti dell’intervista non sono una parafrasi esatta di ciò che ha detto il game designer o sono completamente inventate, anche se presumibilmente se ci fossero stati più errori Druckmann avrebbe corretto anche quelle.

L’unica cosa che Sony ha tagliato dalla sua risposta è stato un momento di umiltà e generosità. “Sono stato molto fortunato ad aver lavorato ai miei giochi preferiti con collaboratori straordinari e sono loro molto grato”, ha affermato Druckmann. Era un promemoria implicito del fatto che i giochi Naughty Dog sono realizzati da centinaia di persone.

Sony non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.