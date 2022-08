Il Regno Unito diventa il primo Paese ad approvare il doppio vaccino Covid-19 di Moderna

“La prima generazione di vaccini contro il Covid-19 utilizzati nel Regno Unito continua a fornire un’importante protezione contro le malattie e a salvare vite umane. Ciò che questo vaccino bivalente ci offre è uno strumento di affinamento nel nostro arsenale per aiutarci a proteggerci da questa malattia mentre il virus persiste”. ha affermato il Dr. John Wren., CEO di MHRA.

L’MHRA ha affermato che mentre gli attuali vaccini – progettati per combattere il ceppo originale di Covid – continuano a fornire una buona protezione, la versione booster fornirà una difesa migliore man mano che il virus si evolve.

È stato anche approvato dall’organo consultivo scientifico indipendente del governo del Regno Unito, la Commissione sui medicinali per uso umano.

aggiornato Moderna Il vaccino – noto come bivalente perché mira a due specie diverse – dovrebbe essere disponibile per gli adulti come richiamo a partire dall’autunno dopo aver ricevuto il via libera dall’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito lunedì.

Lunedì la Gran Bretagna è diventata il primo paese al mondo ad approvare un doppio vaccino per Covid-19, che tratta sia il virus originale che la nuova variante dell’omicron.

Il Comitato per i medicinali umani ha aggiunto che l’approvazione ha rappresentato un passo avanti nello sviluppo di un vaccino, in particolare per i virus con alti livelli di mutazione.

“SARS-CoV-2 è in continua evoluzione per eludere l’immunità fornita dai vaccini. Questo nuovo vaccino bivalente rappresenta il passo successivo nello sviluppo di vaccini per combattere il virus, con la capacità di portare a una risposta immunitaria più ampia rispetto al vaccino originale. “

L’approvazione segue gli studi clinici, in cui è stato dimostrato che il richiamo del vaccino con il vaccino bivalente di Moderna innesca una robusta risposta immunitaria sia contro il ceppo originale del 2020 che contro Omicron BA.1, apparso nel Regno Unito lo scorso inverno.