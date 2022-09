Il restringimento della CPU AMD Ryzen 7000 può lasciare molta frequenza e TDP elevati e abbassa anche significativamente le temperature.

ieri noi menzionato colui il quale CPU AMD Ryzen 7000 Sarà davvero divertente correre con le impostazioni di riserva, ma non preoccuparti, Undervolting è qui per salvare la situazione.

La CPU desktop Ryzen 7000 di AMD può fornire ampia frequenza, TDP sovraccarico mentre le temperature scendono

Nel rapporto precedente, abbiamo menzionato come si dice che le CPU Ryzen 7000 di AMD si comportino molto bene anche con le loro valutazioni TDP stock. Si dice che il Ryzen 9 7950X con un PPT di 230 W e il Ryzen 5 7600X con un PPT di circa 130 W raggiungano temperature di 90-95°C in configurazioni stock che sono all’incirca al limite della soglia termica. Dopo aver raggiunto questo limite, la CPU eseguirà l’overclocking e funzionerà a frequenze molto più basse di 5,0 GHz, un calo di -700 MHz.

Se V viene impostato manualmente con lo stesso CLK, si può ottenere un risultato molto ragionevole. Un sacco di headroom clk/temp. Più di 3 settimane in tutto. Aspetta e spero che tu risolva questo problema. Grazie mille per il consiglio! ☺️ (2/2) – 포시 (@harukaze5719) 1 settembre 2022

Attualmente Harukazi 5719 Scopri le voci AIDA64 presumibilmente da una CPU AMD Ryzen 5 7600X. Il primo risultato ci mostra la configurazione stock in cui si vede un chip ES funzionare a 5,05 GHz. La temperatura può essere vista a 93,1°C a 122W nello stress tester FPU AIDA64. Questa è una temperatura davvero alta, ma nella seconda finestra possiamo vedere una regolazione manuale del Vcore che abbassa drasticamente la temperatura a 56,5 gradi Celsius e anche la potenza a soli 68 W pur mantenendo 5,05 GHz.

Prestazioni AMD Ryzen 5 7600X e prestazioni CPU, termiche e potenza. (Crediti immagine: Harukaze5719)

È possibile che ci sia un’alimentazione o una tensione difettose nelle parti dell’AMD Ryzen 7000 ES/QS che porta a temperature elevate ma non risolve più o meno il problema. Ora resta da vedere se la regolazione manuale della tensione sarà abbastanza buona per gestire le velocità di clock di 5,5-5,7 GHz offerte dalle CPU Ryzen 7000. Potrebbe essere possibile che la tensione più bassa sia abbastanza buona per una velocità di clock di 5 GHz, ma potrebbe richiedere Ci vuole uno sforzo maggiore per raggiungere frequenze più alte.

Dato che il chipset Zen 4 è più piccolo del suo predecessore ma più denso, richiede molto raffreddamento. Questo sembra essere uno dei motivi per cui i pannelli di legno sono placcati in oro questa volta per spostare un po’ di calore lontano da essi e nell’IHS. Nuovo screenshot del leaker, cittadino entusiastaconferma ancora una volta la sua affermazione, anche se il risultato è basato su un chip ES e il problema potrebbe essere stato modificato nel silicio finale:

Tutto ciò significa che gli utenti dovrebbero assolutamente cercare di investire in alcuni dissipatori AIO di fascia alta se intendono costruire un nuovo PC con le CPU desktop Ryzen 7000 di AMD. Naturalmente, questa è solo una voce al momento e aspetteremo i test finali e le recensioni per confermare che questa voce è vera, ma AMD ha fatto del suo meglio per assicurarsi che il calore venga dissipato dalle CPU Versione con placcatura in oro sia per IHS che per Zen 4 CCD come dettagliato qui. Le CPU AMD Ryzen 7000 sono state lanciate insieme alla piattaforma AM5 il 27 settembre.