Il rialzo dei tassi della Fed si profila dopo il fallimento del rally del mercato; Le azioni Tesla stanno toccando nuovi minimi, come ammette Elon Musk

I futures Dow Jones sono saliti all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Tutti gli occhi sono puntati sull’annuncio della riunione della Federal Reserve e sul presidente della Fed Jerome Powell. I segnali delle aspettative di rialzo dei tassi della Fed saranno fondamentali.







Il mercato azionario ha chiuso leggermente al rialzo, ma dopo un iniziale gap ad A Addomesticare il rapporto sull’inflazione CPI. Le mosse promettenti delle azioni blue-chip sono generalmente diminuite o invertite al ribasso.

Tesla (TSLA) è sceso a nuovi minimi del mercato ribassista martedì quando il sentimento è diventato ribassista sul gigante dei veicoli elettrici. Le azioni TSLA sono state vendute in grandi quantità. Lo stesso CEO Elon Musk sembrava riconoscere le preoccupazioni di Tesla sull’ordine di mercoledì.

Tra le tecnologie megacap di Dow Jones, mela (AAPL) ha cancellato un forte guadagno iniziale tra le segnalazioni di un cambiamento radicale al suo modello di App Store. Microsoft (MSFT) ha chiuso in rialzo ma dopo aver toccato la resistenza principale.

Le azioni delle compagnie aeree sono state vendute bruscamente Blu corvino (JBLU) ha aggiunto un avvertimento alle recenti preoccupazioni relative alla domanda di viaggi nel 2023. United Airlines (UAL), che ha flirtato con il lungo termine nelle ultime due settimane, è caduto mercoledì.

mentre, General Electric (GE), Goldman Sachs (p) E il Energia Peabody (Unità termica britannica) Tutti hanno trovato supporto a livelli chiave e il prima possibile Acquista punti. Era Peabody martedì Azione IBD oggi.

Il video incorporato in questo articolo ha discusso l’azione del mercato di martedì e ha analizzato le azioni Tesla, GE e Peabody Energy.

Aspettative di rialzo dei tassi da parte della Fed

La Federal Reserve quasi certamente aumenterà i tassi di interesse di 50 punti base alle 14:00 ET, dopo quattro aumenti consecutivi dei tassi Fed di 75 punti base. Ciò che gli investitori vogliono sono segnali sulla politica dei tassi della Fed all’inizio del 2023.

Dopo il rapporto sull’inflazione CPI di martedì, i mercati sono ora leggermente orientati verso un aumento dei tassi di un quarto di punto il 1° febbraio.

L’indice dei prezzi al consumo di novembre è stato inferiore alle attese, con un aumento mensile dello 0,1%, o dello 0,2% escludendo alimentari ed energia. L’inflazione CPI è scesa al 7,1%, il livello più basso in un anno e dal 7,7% di ottobre. L’inflazione core CPI è scesa al 6% dal 6,3%.

La Fed rilascerà anche il Quarterly Economic Outlook, insieme alle aspettative dei politici per gli aumenti dei tassi di interesse. Ciò può fornire informazioni su dove il decisore politico vede il tasso “terminale” o di picco sui fondi federali.

Il presidente della Fed Jerome Powell parlerà alle 14:30 ET. I suoi commenti sui rischi di inflazione, recessione e tassi Fed più alti saranno cruciali per i rendimenti delle azioni e del Tesoro.

Futures Dow Jones oggi

I future Dow sono avanzati dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,4% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,45%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base, al 3,48%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario di martedì è iniziato forte, con tutti i principali indici che hanno superato i massimi a breve termine nel rapporto sull’inflazione CPI. Ma i guadagni sono svaniti in modo significativo.

Martedì il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dello 0,3%. Commercio di borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,7%. L’indice Nasdaq Composite è salito dell’1%. Small Capital Russell 2000 è avanzato dello 0,3%.

Le azioni Apple sono salite a 149,97 nel corso della giornata, ma hanno chiuso in rialzo solo dello 0,7%, a 145,47. Questo ha appena riguadagnato la serie di 50 giorni. Bloomberg riferisce che Apple aprirà i suoi iPhone e iPad a più app store in Europa, per soddisfare le autorità di regolamentazione europee. Apple ha trasformato l’App Store in un enorme negozio di soldi negli ultimi anni.

Le azioni Microsoft sono aumentate dell’1,75% a 256,92, chiudendo sopra il massimo del 1° dicembre. Ma le azioni erano lontane dal loro massimo mattutino di 263,92. Il titolo MSFT ha raggiunto il picco sulla linea dei 200 giorni, che è un’importante area di resistenza.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3% a 75,39 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3,5%, anche se durante la giornata è sceso al 3,43%. Il rendimento dei Treasury a due anni, strettamente legato alla politica della Fed, è sceso di 18 punti base al 4,22%.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta(+0,8%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) dello 0,9%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dell’1,6%, con il titolo MSFT come componente principale. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha aggiunto l’1,7%. Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo dello 0,1% e l’ETF ARK Genomics)ARKG) dell’1,1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest, ma soprattutto ARKK.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(advanced 0,8% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA)culla) 0,9%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso del 2,85%, con titoli UAL e JetBlue entrambi componenti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dell’1,8%, con diversi costruttori e rivenditori di immobili che hanno mostrato forza. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) ha rappresentato l’1,9%. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) e il Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) entrambi sono aumentati dello 0,3%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni da tenere d’occhio

Il titolo GE è sceso dello 0,4% a 82,88 dopo aver superato la sua media mobile di 21 giorni. Lunedì General Electric ha fatto un forte rialzo da un minimo di 81,40 acquisti. Sul grafico settimanale, il titolo GE ha trovato supporto alla sua media mobile a 10 settimane per la prima volta dal breakout di inizio novembre. Un forte rimbalzo da questi livelli, che potrebbe essere il massimo di martedì a 84,90, offrirà un’opportunità di acquisto.

Gli utili di GE, sebbene irregolari, sono rimbalzati nel 2022, con una crescita più forte l’anno prossimo.

Anche il titolo GS ha recentemente superato il fondo della coppa e ha trovato supporto sulla linea delle 10 settimane, ritirandosi al di sotto del punto di acquisto di 358,72. La banca d’investimento è in ripresa questa settimana. Sul grafico settimanale, Goldman ha un trend di 13 mesi Base a tazza con manico Con 389,68 punti acquisto, secondo Analisi MarketSmith.

Martedì, le azioni sono aumentate dell’1,5% a 368,89, al di sopra della media mobile a 21 giorni ma ben al di sotto dei massimi infragiornalieri di 378,56. Una mossa al di sopra del massimo di martedì potrebbe fornire un ingresso anticipato nel titolo GS.

Azioni energetiche Peabody

Martedì il BTU è salito del 2,2% a 28,47, rimbalzando dalle linee dei 50 giorni e delle 10 settimane ma colpendo la resistenza sulla linea dei 21 giorni. Le azioni Peabody hanno un punto di acquisto di 32,99 maniglie sul consolidamento che risale a quasi otto mesi fa. Ma il titolo BTU, come il mercato generale, tende ad avanzare rapidamente seguito da ritiri più graduali rinunciando a gran parte dei guadagni precedenti. Una mossa al di sopra del massimo di martedì a 29,08 potrebbe fornire un ingresso anticipato da entrambe le linee a 50 e 21 giorni, nonché una rottura al ribasso dell’handle.

azioni Tesla

Il titolo Tesla ha aperto al rialzo, ma ha rapidamente restituito i guadagni e poi è sceso bruscamente per la seconda sessione consecutiva. Le azioni hanno superato i minimi del mercato ribassista il 21 novembre, chiudendo in ribasso del 4,1%, a 160,95. Il volume degli scambi è stato il più grande in oltre un anno, con molti altri pullback di alto livello nelle ultime due settimane.

È possibile che alcuni dei grandi investitori di azioni TSLA o di fondi comuni di investimento vendano le azioni quando è in ribasso e con il passare dell’anno.

Più in generale, le azioni Tesla hanno perso quasi la metà del loro valore dalla fine di settembre. Una forte svendita è stata seguita da un breve rimbalzo e dall’apatia.

Martedì, i dati hanno mostrato che le immatricolazioni di veicoli Tesla China sono arrivate la scorsa settimana al di sotto delle aspettative. Si aggiunge alle preoccupazioni sulla domanda in Cina e arriva tra notizie diffuse secondo cui Tesla rallenterà la produzione nella sua fabbrica di Shanghai, probabilmente sospendendo la produzione alla fine dell’anno.

Elon Musk sembrava riconoscere martedì che l’ordine di Tesla è problematico. “Tesla andrà alla grande nel lungo periodo, ma non controlla le ondate macroeconomiche”, ha scritto Musk in un tweet.

Mentre un’economia globale debole è probabilmente un fattore, Tesla deve anche affrontare una maggiore concorrenza, specialmente in Cina.

Nel frattempo, il verdetto di Twitter di Elon Musk influisce sulle azioni Tesla. La sua attenzione sembra focalizzata su Twitter rispetto al gigante dei veicoli elettrici. Nel frattempo, i tweet sempre più faziosi e troll di Musk hanno danneggiato l’immagine del suo marchio, specialmente con i Democratici. La preoccupazione degli investitori in azioni TSLA è che gli svantaggi di Elon Musk spegneranno i potenziali acquirenti di veicoli elettrici Tesla.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi del rally del mercato

Il mercato azionario è salito all’apertura di martedì sulla scia del rapporto sull’inflazione CPI, ma ha rapidamente rinunciato a gran parte di quei guadagni.

Tutti i principali indici hanno superato i massimi intraday il 1° dicembre per un breve periodo prima di invertire la tendenza. L’S&P 500 ha chiuso al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Il NASDAQ ha continuato a rimbalzare dalle linee di 50 e 21 giorni.

Il 2000 di Russell ha aperto al di sopra della soglia dei 200 giorni, ma è sceso al di sotto di quel livello e si è concluso al di sotto della serie di 21 giorni.

Se i principali indici, in particolare l’S&P 500, riuscissero a superare i massimi del 1° dicembre, sarebbe un segnale rialzista, ma non necessariamente definitivo. L’attuale rally del mercato ha fatto una serie di grandi guadagni in un giorno, seguiti rapidamente da ritiri che hanno cancellato quella mossa. Ciò ha reso difficile acquistare forza.

Non sorprende che molti titoli abbiano mostrato grandi movimenti al rialzo all’apertura di martedì, ma siano stati ritirati da piccoli guadagni o perdite dirette. I megacap sono nella migliore delle ipotesi neutrali, come le azioni Microsoft, ritardatari come le azioni Apple o perdenti come Tesla.

Cosa stai facendo adesso

L’azione del mercato di martedì mostra perché gli investitori non dovrebbero acquistare all’apertura, soprattutto quando i principali indicatori sono contrastanti nelle notizie. Spiega anche perché gli investitori devono tenere sotto controllo le proprie emozioni.

Se il mercato si è rafforzato fortemente con l’aumento dei tassi di mercoledì e i commenti del presidente della Fed Powell, è probabile che ci siano alcune opportunità di acquisto. Ma aggiungi gradualmente l’esposizione, utilizzando entrate e prelievi anticipati per entrate un po ‘più sicure.

Fino a quando il rally del mercato non passa da un movimento discontinuo a una tendenza al rialzo sostenuta, è pericoloso sovraesporre.

Molte scorte vengono generate da una varietà di settori. Quindi vuoi essere preparato e lavorare sulle tue liste di controllo. Rimani connesso in modo da poter agire come chiari punti di acquisto per le azioni.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

