Il rimbalzo di Nvidia alimenta il rally del Nasdaq mentre il Dow Jones scende di 300 punti

Il rally del mercato azionario di quest’anno è stato guidato da alcuni grandi nomi della tecnologia, ma ciò potrebbe non essere una cosa negativa.

Josh Schaeffer di Yahoo Finance ha lo scoop:

“Vediamo un piccolo gruppo di vincitori della tecnologia che guidano i guadagni azionari come una caratteristica del tema dell’intelligenza artificiale – non un bug”, ha scritto lunedì Jean Boivin, capo del BlackRock Investment Institute, in una nota di ricerca. “Restiamo sovrappesati sui titoli azionari statunitensi”.

La cara AI Nvidia (NVDA) ha rappresentato quasi un terzo dei guadagni dell’S&P 500 quest’anno, e la sovraperformance dei risultati trimestrali della tecnologia a grande capitalizzazione continua a essere la ragione della crescita degli utili dell’S&P 500 anno dopo anno.

Alla chiusura di lunedì, anche Apple (AAPL), Alphabet (GOOG, GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META) e Broadcom (AVGO) hanno contribuito per oltre un quarto ai guadagni dell’indice di riferimento.

Una potenziale preoccupazione è che il mercato potrebbe essere in pericolo se alcune delle grandi aziende tecnologiche che hanno guidato la parte del leone dei guadagni smettessero di sorprendere al rialzo.

Tuttavia, una ricerca condotta da Mike Wilson, chief investment officer di Morgan Stanley, mostra che questo potrebbe non essere un problema.

Wilson rileva che circa il 20% dei primi 500 titoli azionari sovraperformano l’indice più ampio su un periodo mobile di un mese. Si tratta della percentuale più bassa di aziende con performance superiori nel set di dati Wilson risalente al 1965.

Il lavoro di Wilson ha rilevato che, dopo letture generali simili, secondo cui meno del 35% delle aziende ha sovraperformato l’indice su base mensile, l’indice S&P 500 è cresciuto in media di circa il 4% nei sei mesi successivi.

“Il range ristretto può continuare, ma non è necessariamente un ostacolo ai rendimenti di per sé”, ha affermato Wilson. “Riteniamo che per il momento l’espansione sarà probabilmente limitata alle tasche di alta qualità/volume elevato”.

Se si considera l’impatto dei tassi di interesse più elevati sulle imprese, ciò ha senso, ha affermato Wilson. Gli investitori hanno abbandonato i titoli a grande capitalizzazione che hanno retto bene nel contesto di tassi in aumento e vedono gli utili crescere più dei loro concorrenti più piccoli.

Una serie di recenti aggiornamenti agli obiettivi di fine anno dell’S&P 500 riflettono sentimenti simili. Tre società di Wall Street hanno citato la sovraperformance del settore tecnologico come parte del motivo per cui l’indice ha ottenuto risultati migliori di quanto inizialmente previsto quest’anno.