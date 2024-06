Il ripristino del sistema del concessionario auto CDK compromesso richiede “diversi giorni”

L’attacco informatico ai software dei concessionari di automobili è l’ultimo attacco digitale Un altro attacco informatico al software utilizzato da migliaia di concessionarie di automobili colpisce CDK Global. Fox-2Detroit

Sono iniziati i lavori per ripristinare i sistemi utilizzati da 15.000 concessionari di automobili in tutto il paese che sono stati oggetto di un attacco informatico e di una richiesta di riscatto, ha riferito domenica Reuters.

Un gruppo che afferma di aver violato la società di software CDK Global chiede un riscatto multimilionario, ha riferito sabato Bloomberg.

CDK, che fornisce software ai concessionari di automobili nel Nord America, vuole pagare il riscatto, ma le trattative sono soggette a modifiche. Lo riferisce BloombergHa citato una persona a conoscenza della situazione.

Bloomberg riferisce che si ritiene che il gruppo dietro l’hacking abbia sede nell’Europa orientale.

USA TODAY ha contattato CDK Global per un commento.

Attacco informatico CDK: Gli hacker forzano l’arresto dei sistemi software delle concessionarie di automobili dopo un attacco informatico

I tempi di inattività del computer migliorano le operazioni della concessionaria

L’interruzione di Internet del CDK influisce sugli strumenti di gestione del software e ha aumentato le operazioni presso i concessionari di automobili negli Stati Uniti.

La società ha chiuso la maggior parte dei suoi sistemi per i clienti mercoledì “per estrema cautela”, ha detto la portavoce del CDK Lisa Phinney. Secondo una lettera inviata ai clienti, la società ha dichiarato di aver ripristinato alcuni sistemi più tardi nel pomeriggio prima di spegnerli nuovamente quando si è verificato un ulteriore attacco informatico.

“Per continua cautela e per proteggere i nostri clienti, stiamo ancora una volta chiudendo la maggior parte dei nostri sistemi”, si legge nella lettera. “Stiamo attualmente valutando l’impatto complessivo e consultando esperti esterni di terze parti.”

Inizialmente la società non ha condiviso un periodo di tempo stimato per il ripristino dei computer. I concessionari hanno continuato a segnalare problemi con i sistemi CDK venerdì e sabato. Domenica, CDK ha dichiarato in una dichiarazione inviata via email a Reuters che prevede che il processo di ristrutturazione richiederà “diversi giorni”.

A Detroit, l’hacking e la chiusura hanno spostato i rivenditori Vecchi registri cartacei delle vendite, ha riferito il Detroit Free Press. Ciò include portare personalmente la documentazione al Segretario di Stato per elaborare le targhe.

CDK Global opera con oltre 15.000 punti vendita al dettaglio

Phinney non ha risposto alle domande su quante concessionarie siano state colpite, ma il sito web di CDK afferma che la società si sta occupando di qualcosa di più. 15.000 punti vendita In tutto il Nord America.

Software di CDK, uno dei principali fornitori di software basato su cloud per concessionarie nel paese Aiuta a gestire le concessionarie Acquisto, vendita, finanziamento, assicurazione, riparazione e manutenzione di veicoli. Il sito web dell’azienda afferma che offre “Una strategia di sicurezza informatica a tre livelli Per prevenire, proteggere e rispondere agli attacchi informatici.”