Il rischio di contrarre un nuovo tipo pericoloso di Covid in Cina è “estremamente basso”, afferma l’esperto sanitario statunitense

È improbabile che un nuovo tipo pericoloso di virus Covid-19 si sia diffuso in Cina, ha affermato il dottor Chris Murray, direttore del Centro di ricerca sanitaria dell’Università di Washington a Seattle.

Le sue osservazioni venerdì su CNBC.Scatola Squawk AsiaAndiamo, mentre i funzionari sanitari statunitensi hanno avvertito questa settimana che una nuova variante del virus Covid potrebbe emergere in un focolaio nazionale – e come La mancanza di trasparenza di Pechino Può ritardare il rilevamento dei rischi per la salute pubblica.

Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation, ha osservato che è probabile che quest’anno ci saranno miliardi di infezioni da omicron in tutto il mondo, ma non è emersa alcuna nuova variante di Covid, solo sottovarianti di omicron.

“Ecco perché metterei il rischio molto basso di una nuova e pericolosa specie in Cina”, ha detto. Ha osservato che sarebbero necessarie “alcune proprietà molto speciali” affinché una nuova variante emerga e sostituisca l’omicron.

La variante è stata scoperta per la prima volta in Sud Africa più di un anno fa. Omicron è più trasmissibile, ma causa malattie meno gravi, rispetto a quando il Covid è emerso per la prima volta a Wuhan, in Cina, alla fine del 2019.