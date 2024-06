Il Rodeo Bull ‘Party Bus’ sfugge al rodeo delle sorelle in Oregon, ferendo 3 persone

Notizie dagli Stati Uniti





Un toro da rodeo fuori controllo è uscito da un’arena dell’Oregon e ha caricato una folla di spettatori sabato, lanciando e calpestando violentemente una donna sul suo cammino.

Riprese video inquietanti Un animale fuggito che ha fatto a pezzi l’84esimo Sisters Rodeo, si è avventato su una donna con una maglietta rossa.

Il toro, chiamato Party Bus, ha ribaltato la donna facendola atterrare esattamente sulla sua testa prima che l’animale frenetico la facesse girare una seconda volta dalle sue corna. Poi ha rotto un tavolo ed è corsa nel parcheggio, atterrando ai piedi del toro.

Questa immagine del video mostra un toro da rodeo che salta una recinzione durante l’84esimo Sisters Rodeo di sabato 8 giugno 2024 a Sisters, Ore. AP

Ma il disperato tentativo di libertà del toro del rodeo è di breve durata, e l’autobus della festa viene preso in consegna da uomini che trasportano il rodeo con recinti per il bestiame. Ha detto l’Associazione Sorelle Rodeo.

“Tre persone sono rimaste ferite come conseguenza diretta del toro, due delle quali sono state portate in un ospedale locale”, ha affermato l’associazione in una nota. Sono stati tutti rilasciati il ​​giorno successivo.

Un deputato è rimasto leggermente ferito mentre rispondeva all’incendio, ma non è stato detto se sia stato causato dall’autobus della festa, La polizia ha detto a KTVZ.

L’evento ha avuto luogo poco prima delle 22:00 all’84° Sisters Rodeo, un evento popolare che attira i migliori cowboy della nazione e migliaia di spettatori.

Un secondo video mostra una folla ignara che canta “God Bless the USA” di Lee Greenwood.

Il toro ha attraversato di corsa un’area riservata fino al parcheggio, ferendo almeno tre persone prima che i combattenti lo prendessero. Mutuo/Instagram-

“Tre persone sono rimaste ferite come conseguenza diretta del toro, due delle quali sono state portate in un ospedale locale”, ha affermato l’associazione in una nota. Sono stati tutti rilasciati il ​​giorno successivo. Mutuo/Instagram-

Fu allora che il toro scavalcò spontaneamente la recinzione alta 7 piedi e mandò via la mandria.

Dopo questo incidente l’autobus della festa è stato rimosso dalla sede.

“Ovviamente non possiamo replicare quella scena”, ha detto a KTVZ Leslie Lange, che fornisce il bestiame – compreso l’autobus della festa – al rodeo.

“Ma lo porteremo a casa, lo riporteremo indietro, faremo alcuni esercizi con lui e proveremo a riportarlo in quella situazione.”

La Professional Rodeo Cowboys Association ha affermato che l’incidente di sabato ricorda che “sebbene il rodeo sia uno sport molto divertente, in occasioni molto rare, può anche rappresentare qualche pericolo”.

“La PRCA invia i nostri pensieri e i migliori auguri alle persone ferite o altrimenti colpite da questo incidente spaventoso ed estremamente raro”, ha affermato l’associazione.











Accetta di più…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}