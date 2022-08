Il roster della NFL scompare nel 2022: gli headliner di Jaquiski Tartt hanno rilasciato i giocatori che dovrebbero essere prioritari nel mercato libero

La NFL è piena di importanti contributori che sono stati tagliati, revocati o rilasciati da un altro club, quindi il giorno libero non segna la fine dei giorni di gioco del calcio di tutti.

Raheem Mostert è andato senza un draft nel 2015 ed è stato poi tagliato da sei squadre diverse prima di atterrare di nuovo come protagonista a San Francisco con 49ers. Isaiah McKenzie è stato esonerato a metà stagione da Bronco Nel 2018. Entra nella stagione 2022 come futuro Buffalo nello slot di partenza.

Le squadre hanno tempo fino alle 16:00 EST di martedì per ridurre la dimensione del roster a 53 giocatori e sto tenendo traccia dei giocatori rilasciati che meritano di essere aggiunti da un altro club. Continuerò ad aggiornare questo tracker man mano che usciranno altre mosse martedì: questi 53 elenchi maschili non sono ancora completi.

Di seguito vedrai questi giocatori, con informazioni sulla squadra che li ha rilasciati, il turno in cui sono stati arruolati – se applicabile – e un link a Diagramma di ragno mockdraftableche mostra come hanno testato la loro integrazione o la loro giornata professionale quando erano potenziali clienti.

Pubblicato da: le aquile

Stato della bozza: Secondo turno – 2015

Sport di posizione: sopra la media

La sicurezza con livello di esperienza e produttività non è disponibile in Tartt casualmente ogni agosto. Ha giocato in 80 partite di stagione regolare per 49 giocatori a partire dal 2015 e ha raccolto quattro scelte con 18 passaggi di breakout insieme a una media di 56 contrasti a stagione.

Alta sicurezza che attacca ferocemente il centrocampo e la linea di scrimmage, il tipo di sicurezza Tartt è recentemente diventato popolare nella NFL. Ha avuto cinque contrasti e contrasti nel Super Bowl LIV. A soli 30 anni, Tartt deve aver avuto molti corteggiatori sul mercato aperto. Dal momento che è un veterano stagionato – oltre quattro anni dovuti nella NFL – non è soggetto a esenzioni e può firmare immediatamente con un’altra squadra.

Pubblicato da: orso

Stato della bozza: Sesto round – 2021

Sport di posizione: Molto inferiore alla media

Newsome era il mio potenziale cliente #TrustTheTape nella classe 2021. È stato testato in modo orribile. Nel campo della Carolina del Nord, Newsom stava lavorando all’elettricità. Newsome è stato prodotto in tutte e quattro le stagioni per i Tar Heels e ha avuto oltre 1.000 yard con 10 touchdown nel 2019.

Era un membro di questo articolo l’anno scorso, infatti, quando è stato colpito da orsi prima di tagliare fuori 53 uomini. È stato firmato con lo staff tecnico di Chicago e ha guadagnato due passaggi per 23 yard in alcune apparizioni a fine stagione. Ora, la sua stagione 2019 all’ACC è per lo più irrilevante e il suo povero gruppo sembra essere stato una forte indicazione del fatto che Newsom semplicemente non è abbastanza atletico per vincere costantemente come apertura ampia nella NFL. Dopo un piccolo campo forte e due flash nel campo di addestramento, Newsom ne ha avuti solo due per 27 yard in pre-stagione. Vale la pena registrarsi come ricevitore inferiore del tipo di strumento.

Pubblicato da: Bronco

Stato della bozza: Quinto round – 2013

Sport di posizione: accidentale

Controlla le statistiche del giocatore del 2021 – calci netti medi e vedrai Martin vicino alla vetta. La sua media di 42,8 era la terza migliore nel calcio e la sua media di 28 tiri nei 20 pareggi era la quinta nella NFL. La costanza anno dopo anno è vitale per i bookmaker e in ciascuna delle ultime tre stagioni Martin si è piazzato 12° o migliore nella media netta. Per un club che cerca di migliorare la posizione del giocatore, Martin dovrebbe essere la priorità numero 1. Anche i giocatori d’azzardo sono persone, ricorda.