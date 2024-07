Il punto di vista di un operatore di droni russo dello Yak-52 ucraino e del suo mitragliere sul sedile posteriore. Presa di potere militare russa

I russi erano davvero stanchi che l’equipaggio ucraino dell’aereo da addestramento Yakovlev Yak-52 combattesse contro gli aerei da ricognizione russi e li abbattesse – in stile Prima Guerra Mondiale.

Nell’arco di tre mesi, due piloti Yak-52 – un pilota sul sedile anteriore e un artigliere su quello posteriore – hanno abbattuto almeno una dozzina di droni russi, se si crede ai segni dell’uccisione che l’equipaggio ha dipinto sulla fiancata dell’aereo. Aereo degli anni ’70 del XX secolo.

“Non è ora di piantarlo?” Così si è chiesto un blogger russo. libri.

Il problema per i russi è che lo Yak-52 è difficile da abbattere per lo stesso motivo per cui costituisce una piattaforma efficace per un membro dell’equipaggio armato di fucile per abbattere i droni vicini. Per quanto riguarda l’aereo di Yakovlev, è potente e insignificante.

Il turbofan Yak-52 non dipinge un granché sugli schermi radar delle assediate batterie di difesa aerea a lungo raggio della Russia. Anche se si danneggia uno Yak-52, ad esempio, speronandolo con un drone, l’equipaggio potrebbe comunque riuscire a far atterrare l’aereo.

All’inizio di questo mese, ha scritto un altro blogger russo Si è lamentato Riguardo all’equipaggio dello Yak-52 “che ha sparato ai nostri droni come un poligono di tiro” sulla città di Odessa, nel sud dell’Ucraina.

Questo non era un problema nuovo. Nell’ambito della ricerca di un modo efficace per eliminare i droni russi del valore di centomila dollari senza lanciare un missile Patriot del valore di quattro milioni di dollari o altre costose munizioni di difesa aerea, gli ucraini hanno iniziato lo scorso aprile a volare in aria utilizzando un aereo Yak-52, manovra per avvicinarsi a droni intrusivi e abbatterli a mezz’aria.

Questa strategia ha avuto un tale successo che all’inizio di questo mese, il KGB ucraino ha iniziato ad addestrare l’artiglieria per dare la caccia ai droni russi degli aerei sportivi Aeroprakt A-22 di fabbricazione locale. Le cacce riuscite dell’equipaggio di Yakovlev hanno ispirato una tattica anti-drone completamente nuova.

I russi cominciavano a perdere la pazienza man mano che le loro perdite si accumulavano. “Lo Yak-52 ha sorvolato Odessa e per una settimana ha abbattuto in modo molto efficace i nostri droni da ricognizione, facendo ridere alcuni. Questo non è stato divertente né per gli operatori di droni né per noi per molto tempo”, ha scritto il blogger.

Ma non è chiaro cosa possano fare le forze armate russe riguardo allo Yak-52. La sua area di pattugliamento è ad almeno 50 miglia dal sito russo più vicino. Ma le batterie di difesa aerea russe più vicine potrebbero essere molto più lontane, poiché gli attacchi di droni e missili ucraini continuano a ridurne il numero e a spingerli sempre più lontano dalla linea del fronte.

Tuttavia, lo Yak-52 potrebbe essere difficile da individuare. Uno studio del 1976 I ricercatori hanno scoperto che il Cessna 172, un elicottero simile per dimensioni e forma allo Yak-52, presenta una sezione radar inferiore a un metro quadrato da determinate angolazioni. Si tratta di un quarto della sezione radar di un tipico aereo da caccia.

Gli operatori dei droni russi inseguiti dall’equipaggio dello Yak-52 potrebbero tentare di scontrarsi con l’aereo ucraino. Ciò non sarebbe senza precedenti. In diverse occasioni durante la più ampia guerra della Russia contro l’Ucraina, durata 28 mesi, gli equipaggi russi e ucraini hanno abbattuto droni nemici lanciando contro di loro i propri droni.

Ma la storia è diversa quando due droni del peso di pochi chili ciascuno rimangono impigliati in aria: ognuno potrebbe distruggere l’altro. Ma se un drone da ricognizione ZALA da 20 libbre si schiantasse contro uno Yak-52 da 1,5 tonnellate, il danno potrebbe non essere catastrofico.