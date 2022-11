Il Samsung Galaxy S23 potrebbe avere un display incredibilmente luminoso e una protezione in vetro più forte

Samsung è nota per fornire i migliori display del settore con i suoi telefoni di punta. L’azienda stabilisce ogni anno nuovi record per la luminosità dello schermo dello smartphone e la precisione del colore. All’inizio di quest’anno, l’azienda Ha lanciato il Galaxy S22+ e il Galaxy S22 Ultra con una luminosità fino a 1.750 nit E Gorilla Glass Victus + protezione.

L’anno prossimo, con Galassia S23 Serie società Potrebbe fare di meglio In luminosità e protezione dello schermo.

Lo schermo del Galaxy S23 Ultra può raggiungere i 2.200 nit di luminosità

si dice che sia Galaxy S23 Ultra Batterà ancora una volta i record per la luminosità dello schermo. Secondo quanto riferito, il prossimo smartphone di punta presenterà un display E6 Super AMOLED LTPO 3.0 con una luminosità di picco di circa 2.200 nit. Si tratta di 200 nits più luminoso dell’attuale detentore del record, l’Apple iPhone 14 Pro Max. Se questo è vero, allora lo smartphone potrebbe essere una meraviglia da guardare anche sotto la luce diretta del sole.

Si dice anche che l’azienda sudcoreana abbia migliorato l’oscuramento PWM a quasi 2000Hz, che è leggermente inferiore rispetto al display BOE Q9 con oscuramento PWM a 2160Hz. Ciò dovrebbe ridurre l’affaticamento degli occhi di un discreto margine.

Mentre SAMSUNG Si dice che la società si attenga a una frequenza di aggiornamento di 120Hz per l’imminente serie di telefoni Galaxy S e la società potrebbe fornire una protezione dello schermo più forte. hardware vociferato Ha la protezione in vetro più forte tra tutti i telefoni Android rilasciati nel primo trimestre del 2023. Può presentare una versione più recente di Gorilla Glass con prestazioni di protezione più vicine al Sapphire Glass di Apple.

La serie Galaxy S23 potrebbe anche presentare un nuovo vetro di copertura per la fotocamera posteriore, che migliora la qualità dell’immagine, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Mentre Samsung non apporta molti cambiamenti importanti (Ad eccezione di una fotocamera da 200 MP) con il Galaxy S22 UltraTutti questi piccoli miglioramenti possono aiutare lungo la strada per una migliore esperienza.