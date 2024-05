Il Samsung Galaxy Z Fold 6, più economico e sottile, potrebbe essere cancellato

Come di consueto, Samsung lancerà Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 nella seconda metà di quest’anno. Tuttavia, c’è stata molta confusione riguardo al Galaxy Z Fold 6 e alle sue possibili differenze. Alcuni rapporti affermano che Samsung lancerà un Galaxy Z Fold 6 (Fan Edition) più economico, mentre altri sostengono che l’azienda sudcoreana lancerà un Galaxy Z Fold 6 Ultra, forse con fotocamere migliori. Un nuovo rapporto afferma che il più economico Galaxy Z Fold 6 potrebbe essere cancellato.

Secondo quanto riferito, il più economico Galaxy Z Fold 6 è stato cancellato senza compatibilità con S Pen

Secondo nuovo Rapporto di TheElecSamsung sta riconsiderando i suoi piani per lanciare quest’anno il telefono Galaxy Z Fold 6 più economico. Secondo quanto riferito, la società sudcoreana avrebbe pianificato di lanciare il più economico Galaxy Z Fold 6 insieme al Galaxy Z Fold 6 standard. Tuttavia, secondo quanto riferito, manca il digitalizzatore richiesto per la funzionalità S Pen, il che significa che non è compatibile con S Pen. Si dice che la società abbia recentemente completato i test del dispositivo, che presenta una classificazione IPX8 e una valutazione di 200.000 volte, ma non era più sottile dei telefoni pieghevoli delle aziende cinesi concorrenti. La produzione in serie dei componenti del Galaxy Z Fold 6 inizierà questo mese.

A causa dell’insufficiente differenziazione del prodotto e delle incertezze del mercato, Samsung avrebbe intenzione di annullare il lancio. Secondo il rapporto, verranno lanciati solo Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6.

Guarda la nostra recensione del Galaxy Z Fold 5 nel video qui sotto. La storia continua dopo il video.

Il più economico Galaxy Z Flip 7 potrebbe essere lanciato nel 2025

Secondo il rapporto, Samsung prevede di lanciare una versione più economica del Galaxy Z Flip 7 l’anno prossimo. Mentre la quota di mercato complessiva degli smartphone dell’azienda è inferiore all’1% in Cina, la sua quota di mercato degli smartphone pieghevoli è a doppia cifra. Pertanto, Samsung sta cercando di aumentare la propria quota di mercato attraverso telefoni pieghevoli più economici.

Il CEO di Samsung MX, TM Roh, ha affermato che più di 100 milioni di telefoni pieghevoli potrebbero essere spediti ogni anno nei prossimi cinque anni. Tuttavia, l’azienda è rimasta indietro nella corsa. I telefoni pieghevoli delle aziende cinesi sono dotati di display più grandi e luminosi, sensori della fotocamera più grandi, batterie più grandi e ricarica più rapida. L’azienda prevede di essere più competitiva lanciando il Galaxy Z Fold 6 con fotocamere migliori, un corpo più sottile e una maggiore durata.