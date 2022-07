Il satellite della NASA esce dall’orbita attorno alla Terra e si dirige verso la luna

Il razzo Electron di Rocket Lab attende sulla piattaforma di lancio sulla penisola di Mahia in Nuova Zelanda, martedì 28 giugno 2022. La NASA vuole sperimentare una nuova orbita lunare che spera di utilizzare nei prossimi anni per far atterrare gli astronauti ancora una volta sulla luna superficie. La superficie della luna. Credito: Rocket Lab tramite AP



Un satellite delle dimensioni di un forno a microonde è riuscito a liberarsi dall’orbita attorno alla Terra lunedì e si è diretto verso la luna, l’ultimo passo nel piano della NASA per far atterrare nuovamente gli astronauti sulla luna.

È stato viaggio straordinario Già per il satellite Capstone. È stato lanciato sei giorni fa dalla penisola di Mahia, in Nuova Zelanda, da Rocket Lab in uno dei suoi piccoli razzi elettronici. Il satellite impiegherà altri quattro mesi per raggiungere la lunadove viaggia utilizzando la minima energia.

Il fondatore di Rocket Lab Peter Beck ha detto all’Associated Press che era difficile esprimere a parole il suo entusiasmo.

“Probabilmente ci vorrà un po’ per sprofondare”, ha detto. “Era un progetto che ci ha richiesto due o due anni e mezzo, ed è incredibilmente difficile da realizzare”. “Quindi vedere tutto riunirsi stasera e vedere quella navicella spaziale in viaggio verso la luna, è semplicemente epico”.

Beck ha affermato che il costo relativamente basso della missione – che la NASA ha stimato in 32,7 milioni di dollari – ha segnato l’inizio di una nuova era esplorazione dello spazio.

“Per decine di milioni di dollari, ora c’è un razzo e un’astronave che possono portarti sulla luna, sugli asteroidi, su Venere, su Marte”, ha detto Beck. “È un’abilità folle che prima non esisteva.”

Se il resto della missione ha successo, il satellite Capstone invierà informazioni vitali per mesi poiché la prima volta che ne occorre una nuova orbitante Intorno alla luna è chiamata l’orbita semi-diritta della corona: una forma a uovo allungata in modo che un’estremità passi vicino alla luna e l’altra lontana da essa.

Alla fine, la NASA prevede di mettere stazione Spaziale Si chiama Gateway to the Orbital Path, dove gli astronauti possono scendere sulla superficie lunare come parte del suo programma Artemis.

Il vantaggio della nuova orbita, ha detto Beck, è che riduce il consumo di carburante e consente a un satellite – o stazione spaziale – di rimanere in costante contatto con la Terra.

Il razzo Electron lanciato il 28 giugno dalla Nuova Zelanda trasportava un secondo veicolo spaziale chiamato Photon, che si è separato dopo nove minuti. Il satellite è stato trasportato per sei giorni nel Photon, con i motori del veicolo spaziale accesi periodicamente per alzare la sua orbita lontano dalla Terra.

La recente esplosione del motore di lunedì ha permesso al fotone di separarsi dalla Terra forza di gravità L’invio di un satellite è in corso. Il piano ora è che il satellite da 25 chilogrammi (55 libbre) superi di gran lunga la luna prima di ricadere nell’orbita della luna nuova il 13 novembre. Il satellite utilizzerà piccole quantità di carburante per apportare alcune correzioni pianificate alla traiettoria del percorso lungo la luna. strada.

Beck ha detto che decideranno nei prossimi giorni cosa fare con il Photon, che ha completato i suoi compiti e c’è ancora poco carburante nel serbatoio.

“Ci sono una serie di compiti davvero interessanti che possiamo svolgere con esso”, ha detto Beck.

Per la missione, la NASA ha collaborato con due società commerciali: Rocket Lab con sede in California e Advanced Space con sede in Colorado, che possiede e gestisce Capstone. Satelliti.

