Il segretario di Stato del Colorado afferma che il GOP “estremo” potrebbe privare i diritti degli americani

Segretario di Stato del Colorado Jenna GriswoldUn avvertimento, in cerca di rielezione Intervista al Guardian Rilasciato domenica, gli americani dovrebbero prestare molta attenzione alle corse del segretario di stato in tutto il paese per proteggere i loro diritti di voto.

Perchè importa: I democratici stanno intensificando la loro attenzione sulle corse al segretario di stato per garantire che i risultati delle elezioni presidenziali del 2024 non vengano invertiti.

Ci sono 27 Segretari di Stato Concorsi Al ballottaggio statunitense di quest’anno – 13 cariche ricoperte da democratici, 13 da repubblicani e una – in North Dakota – detenuta da un indipendente, Scrive Alexi McCammond di Axios.

Diversi candidati repubblicani al segretario di stato hanno fatto eco alle affermazioni infondate dell’ex presidente Donald Trump sulle elezioni del 2020.

Cosa dicono: “Quello che ci aspettiamo dai repubblicani radicali che corrono in questo paese è minare elezioni libere ed eque per il popolo americano, togliere il diritto di voto agli americani, rifiutarsi di affrontare le violazioni della sicurezza e, sfortunatamente, concentrarsi più su MAR-A. LAGO che su Popolo americano”, ha detto. Griswold, presidente della Democratic Secretaries of State Association, ha detto al Guardian.