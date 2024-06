Il selettore di sfondi di Android 15 potrebbe consentirti di condividere sfondi AI

Android 15 Beta 3 introduce un nuovo selettore di sfondi che potrebbe consentirti di condividere gli sfondi AI che hai creato su Pixel 8+.

Il selettore/editor di sfondi di Android 15 fa un lavoro migliore nel distinguere tra la schermata di blocco e la schermata iniziale tramite un’interfaccia utente basata su schede. Toccando verrai portato a un’anteprima a schermo intero, senza i due pulsanti in basso, dove puoi ingrandire/ridurre per regolare.

Tocca il segno di spunta nell’angolo in alto a destra per tornare alla visualizzazione scheda. “Imposta sfondo” è il passaggio finale con la possibilità di scegliere se applicarlo su entrambe le superfici o solo su una superficie in particolare. Come prima, puoi ripetere la procedura per impostare sfondi indipendenti. (Questo processo trarrebbe vantaggio da una piccola semplificazione.)

Questa nuova interfaccia utente della scheda è particolarmente interessante su Pixel Fold per mostrare l’anteprima dello schermo interno.

Quando si interagisce con gli sfondi AI (h/t @the_husbandalorian In Argomenti), noterai i pulsanti Penna e Condividi in basso. L’icona di modifica è una funzionalità esistente per modificare rapidamente il prompt, ma la condivisione è una novità per questi sfondi generativi. La funzionalità esiste già in Emoji Workshop e soddisferà l’enorme domanda da parte degli utenti.

A partire dalla Beta 3, puoi aprire il foglio di condivisione del sistema, ma il file dello sfondo non può essere scaricato o caricato ora.