Il senatore degli Stati Uniti introduce il “No Digital Dollar Act” per vietare al Tesoro e alla Fed di interferire con gli americani utilizzando le valute Fiat – Bitcoin News Regulator

Un senatore degli Stati Uniti ha introdotto il “No Digital Dollar Act per impedire al Tesoro e alla Federal Reserve statunitensi di interferire con l’uso della valuta legale da parte degli americani” se fosse stata adottata una valuta digitale della banca centrale. Il disegno di legge afferma inoltre: “Nessuna valuta digitale della banca centrale sarà considerata a corso legale ai sensi della Sezione 16 5103 del Titolo 31, Codice degli Stati Uniti”.

La legge sul dollaro digitale non è stata introdotta

Il senatore statunitense James Lankford (R-Oklahoma) ha annunciato giovedì di aver introdotto un sistema progetto di legge Intitolato “Non esiste una legge sul dollaro digitale che vieti al Tesoro degli Stati Uniti e alla Federal Reserve di interferire con l’uso della valuta legale da parte degli americani se viene adottata una valuta digitale e per fare in modo che determinate persone possano mantenere la privacy nelle loro transazioni utilizzando contanti e valute”.

Il disegno di legge “modificherebbe il Federal Reserve Act per vietare al Consiglio dei governatori del Federal Reserve System di interrompere il funzionamento delle banconote della Federal Reserve nel caso in cui venga emessa una valuta digitale della banca centrale e per altri scopi”, secondo il testo della legge.

Inoltre, “Il Segretario del Tesoro non può cessare di coniare ed emettere monete ai sensi di questa sezione se viene emessa una valuta digitale della banca centrale”, i dettagli della fattura, aggiungendo:

Nessuna valuta digitale della banca centrale è considerata a corso legale ai sensi della Sezione 16 5103 del Titolo 31, Codice USA.

Il senatore Lankford ha spiegato che i residenti del suo stato gli avevano espresso preoccupazione per il fatto che il Tesoro “potrebbe eliminare gradualmente la carta moneta e passare ai dollari digitali”. Ha sottolineato che molti residenti dell’Oklahoma “preferiscono ancora l’opzione valuta forte o almeno l’opzione valuta forte”.

Il legislatore ha aggiunto: “Ci sono ancora questioni informatiche, preoccupazioni e rischi per la sicurezza sul denaro digitale”, sottolineando: “Non c’è motivo per cui non dovremmo continuare ad avere denaro cartaceo e digitale nella nostra nazione e consentire al popolo americano di decidere come portare e spendere i propri soldi”.

Lankford ha sottolineato:

Con l’avanzare della tecnologia, gli americani non devono preoccuparsi che ogni transazione della loro vita finanziaria venga monitorata o che il loro denaro venga cancellato.

Il legislatore ha chiarito che “al momento non esiste una legge federale che vieti al Dipartimento del Tesoro di possedere solo valuta digitale”.

Mentre la Federal Reserve sta lavorando su un dollaro digitale, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha dichiarato questa settimana che la valuta digitale (CBDC) della Banca centrale statunitense entrerà in azione. Almeno qualche anno. “Lo stiamo esaminando con molta attenzione. Stiamo valutando sia le questioni politiche che le questioni tecnologiche e lo stiamo facendo in modo molto ampio”, ha affermato Powell.

crediti fotografici: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons

