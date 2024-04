Il sequel de Il Trono di Spade di Kit Harington non verrà più realizzato

'Game of Thrones'

Helen Sloan/Per gentile concessione di HBO

Jon Snow della HBO è incentrato su questo Game of Thrones Kit Harington ha confermato martedì che la Parte 2 è stata rinviata.

“Non ci sono piani per questo al momento. Non è sul tavolo per il prossimo futuro”, ha detto Harrington al giornale. Agenzia di stampa.

Game of Thronesbasato sulla serie di libri fantasy di George R.R. Martin, ha concluso la sua ottava e ultima stagione nel 2019. La serie prequel della HBO, Casa del DragoVerrà proiettato per la prima volta nel 2022 e la sua seconda stagione sarà trasmessa il prossimo giugno.

Anche nel 2022 sono emersi piani per Game of Thrones La serie sequel è incentrata su Jon Snow, con Harington che riprenderà il suo ruolo.

Da allora gli aggiornamenti sullo stato del potenziale progetto sono stati scarsi, ma i registi della serie David Benioff e Dan Weiss hanno detto Reporter di Hollywood A gennaio non hanno cancellato completamente il seguito.

“Sarà fantastico; niente ci rende più felici che lavorare con il nostro staff in questo show”, ha detto Weiss. “Ma ci sono tanti altri modi per realizzarlo che sono nuovi ed entusiasmanti per tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, a meno che [Kit Harington] Ha fatto molto esercizio fisico, ed è un mantello molto pesante da sollevare per un uomo sulla quarantina: sono circa 60 libbre.

Pertanto, il duo ha detto che potrebbe essere un'idea migliore quando sarà passato più tempo dalla fine dello spettacolo originale. “Forse quando avremo 80 anni e Kit si avvicinerà alla pensione, potrà rimettersi quel mantello con la vera barba grigia”, ha scherzato Weiss.