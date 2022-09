Il sequel della serie “Blade Runner 2049” è stato ordinato su Amazon

Amazon ordine ufficiale aBlade Runnerserie sequel, diverso Imparare.

Il progetto live-action, intitolato “Blade Runner 2099”, è stato annunciato per la prima volta. In sviluppo in streaming a febbraioMentre Ridley Scott rivelato per la prima volta Lo spettacolo è andato in onda nel novembre 2021.

I dettagli esatti della trama sono stati preservati, ma il titolo indica che lo spettacolo si svolgerà cinquant’anni dopo gli eventi di “Blade Runner 2049”, il sequel del 2017 dell’originale “Blade Runner”. Silka Luisa è produttrice dello spettacolo e produttrice esecutiva, con Ridley Scott anche produttore esecutivo sotto lo stendardo della Scott Free Productions.

Michael Green, co-sceneggiatore di “Blade Runner 2049”, produrrà anche con i fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kossoff e Broderick Johnson, il presidente di Alcon Television Ben Roberts, David W. Tom Spezialy si è unito alla stanza degli sceneggiatori e sarà anche produttore esecutivo.

“L’originale Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è uno dei film di fantascienza più grandi e influenti di tutti i tempi e siamo entusiasti di portare Blade Runner 2099 ai nostri clienti in tutto il mondo attraverso Prime Video”, ha affermato Vernon Sanders, Presidente di Global Television presso gli Amazon Studios. “Siamo onorati di poter offrire questo franchise continuo alla serie Blade Runner e siamo fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Silka Luisa, straordinariamente talentuosa, Blade Runner 2099 sosterrà il pensiero, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici”.

Alcon Entertainment ha acquisito per la prima volta il film, la televisione e i diritti di franchising aggiuntivi di “Blade Runner” nel 2011. Da allora la società ha finanziato e prodotto “Blade Runner 2049” così come la serie animata Adult Swim/Crunchyroll “Blade Runner: Black Lotus. ”

“Siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lavoro con i nostri amici di Amazon”, hanno affermato Kosove e Johnson. “Siamo molto entusiasti di continuare ad espandere il canone di ‘Blade Runner’ in un nuovo mondo con l’emozionante storia creata da Silka. Il pubblico ha scoperto per la prima volta l’incredibile visione di Blade Runner di Ridley Scott 40 anni fa e da allora è diventata una delle i film di fantascienza più influenti di tutti i tempi.Il supplemento di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è diventato uno dei sequel più recensiti di sempre.Quindi sappiamo di avere uno standard molto elevato per soddisfare questa prossima puntata.Insieme a Silka e al nostro partner Amazon e Scott Free Productions, speriamo di poter raggiungere questo livello e deliziare le masse con la prossima generazione di “Blade Runner”.

L’originale “Blade Runner” è stato rilasciato nel 1982. È vagamente basato sul libro di Philip K. Dick “Do Androids Dream of Electric Sheep?” Harrison Ford ha recitato con Rutger Hauer, Sean Young e Edward James Olmos, tra gli altri. Il film non è stato un successo al botteghino nella sua uscita originale, ma ha ricevuto un forte plauso dalla critica e ha continuato a raggiungere lo status di cult. Oltre alla versione cinematografica originale, nel 1992 è stata rilasciata una versione per il regista e nel 2007 è seguita “The Final Cut”.

“Blade Runner 2049” ha visto Ford e Olmos riprendere i loro ruoli originali, con Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James e Dave Bautista che si sono uniti al cast. Come l’originale, il sequel ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. Ha incassato oltre 259 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 150 milioni di dollari.

“Blade Runner 2099” è l’ultima offerta su larga scala su cui Amazon ha lavorato negli ultimi anni. Il più famoso, il braccio di streaming del gigante della vendita al dettaglio online sta attualmente trasmettendo “Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere”. Ci sono anche spettacoli come il thriller di spionaggio “Jack Ryan”, il dramma di fantascienza recentemente concluso “The Expanse” e la serie fantasy “The Wheel of Time”.