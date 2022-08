Il Signore degli Anelli, i diritti di The Hobbit sono stati venduti a Embracer Group

immagine : Signore degli Anelli

Gruppo Embracer, da Stanno lentamente acquistando qualsiasi editore o studio di videogiochi sul mercatoha appena annunciato di aver acquistato la Terra di Mezzo Enterprises, la società che detiene i diritti sugli schermi grandi e piccoli della maggior parte delle importanti attività di JRR Tolkien, tra cui Signore degli Anelli E il lo Hobbit.

Alcune informazioni di base (e per favore abbi pazienza con me, è complicato) : La Terra di Mezzo Enterprises era una divisione di Saul Zaentz, uno studio di produzione di Hollywood che nel 1976 riuscì ad acquisire i diritti su quasi tutto Tolkien tranne che per pubblicare i libri stessi. Questi diritti sono stati utilizzati per realizzare il film d’animazione del 1978 e da allora sono stati concessi in licenza solo ad altre società – un processo supervisionato dalla Terra di Mezzo Enterprises – e non sono stati venduti del tutto.

Ciò significa che tutto, dai film di Peter Jackson ai videogiochi EA, era solo (costoso) prestito Il Signore degli Anelli License (la prossima serie TV di Amazon, nel frattempo, È tutta un’altra storia). La proprietà finale rimane nelle mani di Saul Zaentz e copre un “ampio catalogo di proprietà intellettuale e diritti mondiali su film, videogiochi, giochi da tavolo, merchandising, parchi a tema e produzioni teatrali relative alle famose opere letterarie fantasy Il Signore degli Rings Trilogy e Lo Hobbit di JRR Tolkien”.

o fatto. Fino ad ora.

Saul Zaentz ha lanciato la vendita dei diritti all’inizio di quest’anno per $ 2 miliardiE anche se il prezzo di acquisto dell’Embracer non è stato divulgato nel loro annuncio, si presume che il prezzo che hanno pagato sarebbe da qualche parte in quel campo da baseball.[[[[Modernizzazione: In un annuncio separatoEmbracer afferma che il costo totale di tutte le acquisizioni effettuate oggi è stato di 8,2 miliardi di corone svedesi, ovvero circa 770 milioni di dollari.].

Come dice l’annuncioIl tuo acquisto copre praticamente tutto ciò che vuoi associare Signore degli Anelli Oltre alla pubblicazione dei libri stessi (di cui HarperCollins possiede i diritti), tra cui:

Le prossime grandi attività create nella Terra di Mezzo, in cui la Terra di Mezzo ha interessi finanziari, includono l’acclamata catena Amazon. Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Che sarà presentato in anteprima il 2 settembre 2022, migliaia di anni fa lo Hobbit E il il Signore degli Anelli; Film d’animazione Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim (Warner Bros.), in uscita nel 2024, e un gioco per cellulare Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo (Arti elettroniche).

Nota che acquistando la stessa Terra di Mezzo Enterprises, Embracer non deve necessariamente essere annullato o ripristinato qualsiasi esistente Signore degli Anelli Accordi sui diritti. Acquisizione della Warner Bros Sulle licenze cinematografiche dagli anni ’90, ad esempio, ecco come è stata realizzata la trilogia di Peter Jackson, e poi L’anime è stato chiaramente inalterato poiché è stato particolarmente evidenziato nell’annuncio di Embracer.

Per quanto riguarda ciò che Embracer potrebbe voler fare con la licenza in futuro, anche questo è stato spiegato nel comunicato stampa:

Altre opportunità includono l’esplorazione di film aggiuntivi basati su personaggi iconici come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn e altri personaggi delle opere letterarie di JRR Tolkien e continuare a fornire nuove opportunità al pubblico di esplorare questo mondo fantastico attraverso il merchandising e altre esperienze.

Con Embracer che possiede diversi studi di videogiochi e anche la società di giochi da tavolo Asmodee (che a sua volta possiede Fantasy Flight), puoi aspettarti che anche molti giochi con licenza seguiranno l’esempio (Nota che Asmodee possiede già un file Signore degli Anelli Licenza giochi da tavolo).

Ovviamente l’annuncio di Embracer non sarebbe una notizia che oltre all’acquisto della Terra di Mezzo Enterprises, la società ha acquistato anche un sacco di altre cose oggi, inclusi gli specialisti di copie fisiche Limited Run Games e Tripwire Interactive (uccidi la terraE il Cavalcare), Tuxedo Labs (abbattere) E con uno strano movimento poetico considerando gli acquirenti coinvolti, lo studio giapponese Tatsujin. Il loro capo è Masahiro Yuge, co-fondatore di Toaplan, sviluppatori ala zeroil gioco da cui deriva il meme “Tutta la tua base è nostra”.