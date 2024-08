Il SoFi Stadium vieta che si tengano concerti nella sopraelevata American Airlines Plaza

Più di 100 denunce di rumore provenienti dall’HARD Summer Festival dello scorso fine settimana fuori dal SoFi Stadium di Inglewood hanno portato al divieto di futuri eventi musicali nella sopraelevata American Airlines Plaza della sede.

Il sindaco di Inglewood James Butts ha affermato in una dichiarazione che il palco sopraelevato dell’arena è stato identificato come “un importante contributo al problema” delle lamentele sul rumore.

“Pertanto, non sarà consentito lo svolgimento di stage in quest’area per eventi futuri”, ha aggiunto Potts nella sua dichiarazione.

L’HARD Summer Festival prevedeva quattro palchi musicali all’aperto situati fuori dallo stadio SoFi nei parcheggi circostanti.

Potts ha detto che la città è “perplessa” dalle lamentele, dato il numero di precedenti concerti all’aperto che si sono tenuti nell’arena senza incidenti. I funzionari della città hanno lavorato con gli organizzatori del festival tra sabato e domenica per mitigare il problema, che si concentrava principalmente su specifiche “frequenze dei bassi”.

“Andando avanti, e con le lezioni apprese dallo scorso fine settimana, siamo pronti a monitorare e supervisionare meglio gli organizzatori di eventi futuri per ridurre al minimo l’impatto del suono e delle vibrazioni sulla comunità al di fuori della sede dell’evento”, ha affermato Potts.

Lo ha riferito il dipartimento di polizia di El Segundo La formazione comprendeva musica elettronica, house, techno, dubstep, drum & bass e hip-hop, distribuita su cinque palchi. Successivamente è stato rivelato che sono stati ricevuti più di 100 reclami sul rumore da El Segundo e da altre comunità di South Bay.

Tra gli artisti del festival c’erano Nelly Furtado, Sofi Tucker, Disclogger, Pant, Camden Cox, Obedan, Sousa, Tico e altri.

“Siamo consapevoli del forte rumore che colpisce la città”, hanno annunciato lo scorso fine settimana i funzionari dell’amministrazione di El Segundo. “Questo suono proviene da un festival musicale vicino allo stadio SoFi, in programma dalle 14:00 alle 23:00 oggi e domani. Non c’è bisogno di chiamare il 911 per fare rapporto.”

Il festival annuale doveva svolgersi dalle 14:00 alle 23:00 sabato e domenica scorsi. Si è tenuto per la prima volta all’Hollywood Park, vicino al SoFi Stadium di Inglewood, e si prevede che ogni giorno parteciperanno fino a 70.000 persone.

Lo spettacolo si è già tenuto presso la Shrine Exposition Hall, il Forum (ora Kia Forum), il Los Angeles State Historic Park, la Whittier Narrows Recreation Area a El Monte e il Fairplex a Pomona.