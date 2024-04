Il software e il firmware per il Framework erano un disastro, ma ci sta funzionando

Da quando Framework ha presentato i suoi primi prototipi nel febbraio 2021, siamo rimasti generalmente colpiti dai laptop modulari, riparabili e aggiornabili dell'azienda.

Questo non vuol dire che le versioni hardware dell'azienda finora siano state perfette, poiché ogni modello di Framework Laptop 13 presenta peculiarità e difetti che vanno da piccolo In larga misura, gli aspetti positivi del Laptop 16 faticano a bilanciare quelli negativi. Ma l'hardware fa per lo più un buon lavoro come un normale laptop pur essendo più facile da armeggiare rispetto a un tipico MacBook, XPS o ThinkPad.

Ma proprio mentre realizza nuovi aggiornamenti ai suoi sistemi, espande le vendite di hardware ricondizionato e B-stock come opzioni di budget e incoraggia il riutilizzo dei suoi prodotti tramite contenitori di terze parti, Framework ha lottato con l'altro aspetto della longevità e della sostenibilità informatica: fornire software moderno.

I pacchetti driver rimangono obsoleti per anni dopo il loro rilascio iniziale. Gli aggiornamenti del BIOS passano attraverso processi beta lunghi e confusi, impedendo agli utenti di ottenere miglioramenti delle funzionalità, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza. Nei forum di supporto della comunità, lo staff di Framework, incluso il fondatore e CEO Nirav Patel, ha riconosciuto questi problemi e ha promesso soluzioni, ma è rimasto incoerente e vago riguardo alle tempistiche effettive.

Ma secondo Patel, l’azienda sta lavorando per risolvere questi problemi e ha adottato alcune misure per risolverli. Abbiamo parlato con lui delle cause e delle soluzioni a questi problemi, nonché dell'approccio dell'azienda al lato software dei suoi sforzi per migliorare la riparabilità e l'aggiornabilità.

Promesse fatte

Ecco un esempio: la versione di 12a generazione di Intel del Framework Laptop 13, che mi ha spinto a iniziare a monitorare gli aggiornamenti software e firmware per il Framework in primo luogo.

annuncio

Nel novembre 2022, Patel Annunciare Questo modello, che allora era l'ultima versione, ha ricevuto miglioramenti piacevoli e gratuiti nelle specifiche. Tutte e quattro le porte USB-C del laptop saranno ora porte Thunderbolt a piena velocità. Non si è trattato di un cambiamento funzionale radicale, soprattutto per le persone che utilizzavano principalmente queste porte per moduli di espansione del Framework di base come USB-A o HDMI, ma l'aggiornamento ha aperto la porta ad accessori esterni ad alta velocità e tutto ciò di cui aveva bisogno era un BIOS aggiornamento.

Ma l'aggiornamento del BIOS non è mai stato presentato. Circa un anno e mezzo dopo, è apparsa la pagina di supporto del Framework per questo laptop Intel di dodicesima generazione Lo dice ancora Che “non è disponibile un nuovo BIOS” per un laptop che ha iniziato la spedizione nell'estate del 2022. Il BIOS installato in fabbrica, versione 3.04, inoltre non include correzioni per la vulnerabilità LogoFAIL UEFI o qualsiasi altra patch di sicurezza basata su firmware che abbia apparso nell'ultimo anno e mezzo.

Non è solo che gli aggiornamenti non vengono visualizzati; L'azienda è stata pessima nel valutare quando farlo Forse Fuori. Inoltre, il BIOS Framework di 12a generazione non supporta la batteria da 61 Wh che l'azienda ha lanciato all'inizio del 2023 insieme all'aggiornamento di 13a generazione di Intel. Framework mi ha detto che l'aggiornamento del BIOS sarà rilasciato a maggio 2023 e non è stato ancora rilasciato. È stato promesso anche un aggiornamento abilitato alla batteria per la versione Intel di undicesima generazione nel maggio 2023; È stato rilasciato lo scorso gennaio.

Il framework ha provato, ma ha ancora problemi. UN Aggiornamento del BIOS beta 3.06 Con i miglioramenti promessi al Framework Intel di dodicesima generazione per laptop, è stato pubblicato nel dicembre del 2022, ma la versione finale non è mai stata rilasciata. UN Ultimo BIOS beta 3.08 È entrato in fase di test nel gennaio 2024 ma causa ancora alcuni problemi agli utenti. Non c'è stata alcuna comunicazione su questo argomento da parte di nessuno al Framework dall'inizio di febbraio.

Il risultato sono diversi lunghi thread del forum di utenti frustrati che richiedono aggiornamenti, intervallati da risposte errate ma insoddisfacenti da parte dello staff di Framework (alcune versioni di “siamo una piccola impresa” sono una delle più popolari).