Il soprano Angel Blue si ritira dall’opera italiana dopo aver usato la faccia nera “insultante”.

I soprano Angel Blue hanno annunciato che non si esibirà in un’opera in Italia dopo che il palcoscenico ha usato la faccia nera in una produzione precedente.

In un post su Instagram, Cantante americana Ha detto che si sarebbe ritirata da “La Traviata” all’Arena di Verona dopo che l’opera “Aida” di Verdi ha utilizzato la faccia nera, che ha descritto come una pratica teatrale “antica”, “offensiva, degradante e apertamente razzista”.

“Cari amici, familiari e amanti dell’opera, sono giunto alla sfortunata conclusione che non canterò La Traviata all’Arena di Verona Quest’estate, come previsto.

“Come molti di voi sapranno, l’Arena di Verona ha recentemente preso la decisione di utilizzare il trucco nero per il viso in una recente produzione di Aida”, ha aggiunto. “Voglio essere assolutamente chiaro: usare la faccia nera in qualsiasi circostanza, artistica e non, è una pratica altamente fuorviante basata su antiche tradizioni teatrali che non trovano posto nella società moderna”.

“È offensivo, offensivo e apertamente razzista”, ha detto.

“La Traviata” è in programma il 22 e 30 luglio, come cantante americana gruppo da esibire Il ruolo di Violetta.

Bleu ha aggiunto: “Non vedevo l’ora di fare il mio debutto in casa all’Arena di Verona e di cantare una delle mie opere preferite, ma in coscienza non posso associarmi a un’istituzione che continua questa pratica. Grazie per la vostra comprensione, e a tutti coloro che hanno mostrato sostegno e sensibilità a me e ai miei colleghi artisti di colore”.

Il teatro ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che l’uso del blackface da parte dell’opera nella produzione del 2002 era “noto” prima che Blue “si impegnasse a cantare sul ring”.

Dichiarazione della Fondazione Arena di Verona: “Ogni Paese ha radici diverse e le sue strutture culturali e sociali si sono sviluppate lungo percorsi storici e culturali diversi. Spesso le convinzioni comuni si raggiungono solo dopo anni di dialogo e comprensione reciproca”.

La dichiarazione ha incoraggiato artisti e spettatori a continuare il dialogo “nel [an] lo sforzo di comprendere il punto di vista degli altri, rispetto agli impegni artistici consapevolmente assunti.”

La dichiarazione aggiungeva che “contraddizioni, giudizi, etichettature e assenza di dialogo alimentano solo la cultura delle contraddizioni che respingiamo completamente”.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.