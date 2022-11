Il sopravvissuto all’Olocausto Robert Clary, star di ‘Hogan’s Heroes’, è morto all’età di 96 anni

Reuters

L’attore e cantante parigino Robert Clary, sopravvissuto 31 mesi Campi di concentramento nazisti Ma in seguito ha recitato in “Hogan’s Heroes”, la sitcom americana ambientata in tedesco seconda guerra mondiale Martirizzato in un campo di prigionia all’età di 96 anni.

Clary, che ha interpretato il caporale francese Louis LeBeau in “Hogan’s Heroes” durante le sei stagioni dal 1965 al 1971, è morta mercoledì nella sua casa di Los Angeles, ha detto sua nipote a The Hollywood Reporter.

“Robert era un gentiluomo meraviglioso e incredibilmente talentuoso non solo come attore ma anche come artista e pittore di talento”, ha detto David Martin, il suo ex manager.

Clary aveva 16 anni nel settembre 1942 quando fu deportato da Parigi nei campi di concentramento nazisti, insieme ad altri 12 membri della sua famiglia ebrea. Fu l’unico sopravvissuto. Clary ha trascorso 2 anni e mezzo nei campi di concentramento di Utmouth, Blachhammer, Gross-Rosen e Buchenwald, soffrendo fame, malattie e lavori forzati.

Fu rilasciato quando le forze americane liberarono Buchenwald nell’aprile 1945, ma poi venne a sapere che i membri della sua famiglia, compresi i suoi genitori, erano morti nell’Olocausto.

Ironia della sorte, Clary ha raggiunto la sua più grande fama scherzando in uno show televisivo ambientato in un campo di prigionia tedesco. Ha detto che non aveva remore a partecipare a uno spettacolo che prendeva in giro i nazisti.

Il suo personaggio era uno dei prigionieri di guerra che ha superato in astuzia i goffi carcerieri tedeschi e ha compiuto atti di spionaggio e sabotaggio per aiutare la causa alleata.

“Lo spettacolo era una satira ambientata in una colonna di prigionieri di guerra, dove le condizioni non erano piacevoli ma in nessun modo paragonabili a un campo di concentramento, e non aveva nulla a che fare con gli ebrei”, ha detto Clary al Jerusalem Post nel 2002.

“Lo spettacolo è come un ottovolante e tu prendi i ruoli che ti vengono offerti”, ha aggiunto Clary.

Hogan Heroes ha interpretato Bob Crane nei panni del colonnello americano Robert Hogan, con Richard Dawson, Larry Hovis ed Evan Dixon che interpretano altri prigionieri di guerra. I principali personaggi tedeschi erano il maldestro comandante del campo, il colonnello Klink, interpretato da Werner Klemperer, e l’obbediente guardia, il sergente Schultz, interpretato da John Banner. Entrambi gli attori erano ebrei e fuggirono dall’Europa a causa dei nazisti.

Il personaggio di Clary era noto per il suo cappello bordeaux e le abilità culinarie, che venivano usate per distrarre gli ufficiali tedeschi con deliziose prelibatezze mentre altri prigionieri di guerra erano sull’orlo del male.

“Hogan’s Heroes” era popolare tra i telespettatori mentre era sulla CBS e per decenni in seguito in syndication, sebbene alcuni critici lo considerassero di cattivo gusto.

Nato come Robert Max Weiderman il 1 marzo 1926, Clary è il più giovane di 14 figli del padre sarto polacco da due matrimoni. È diventato un cantante professionista da adolescente.

Nei campi allestiti dai nazisti per spazzare via gli ebrei europei, viene tatuato con il numero A-5714 e costretto a scavare trincee, lavorare in una fabbrica di scarpe e cantare ai suoi carcerieri. Clary ha detto che cantare gli ha fatto guadagnare un po’ di cibo in più.

“Sono stato uno dei fortunati”, ha detto all’Asbury Park Press nel 2002. “Primo, perché sono sopravvissuto. Secondo, perché ero in campi che non erano brutali come gli altri. Non ho sofferto. Io Non ho lavorato sodo come si lavora nelle miniere di sale nelle cave. Non sono stato torturato. “Mai. Non sono mai stato picchiato. Non sono mai stato impiccato. Ma ho visto tutte queste cose.”

Dopo la guerra, la carriera di cantante di Clary decollò in Francia. Si trasferì negli Stati Uniti nel 1949 e gli fu offerta visibilità televisiva nazionale dal comico Eddie Cantor. Clary in seguito sposò la figlia di Cantor, Natalie.

Clary si è esibita sul palco, in piccoli ruoli cinematografici e in spot televisivi prima del suo ruolo da protagonista in “Hogan’s Heroes”. Il suo ruolo più importante è stato “The Hindenburg” del 1975, diretto da Robert Wise, con George C. Scott.

Nel 1980, l’allarme per le persone che cercano di negare l’Olocausto spinge Clary a porre fine al silenzio autoimposto sulle sue esperienze. Ha trascorso anni viaggiando nelle scuole negli Stati Uniti e in Canada parlando dell’Olocausto. Ha anche scritto la sua autobiografia, Dall’olocausto agli eroi di Hogan.

“Dobbiamo imparare dalla storia, cosa che non facciamo”, ha detto Clary al Reno Gazette-Journal nel 2002.