Il supporto per fotocamera MagSafe Continuity di Belkin è un facile aggiornamento della webcam

Il supporto per iPhone di Belkin con MagSafe per notebook Mac ha una brutta fama ma è un ottimo accessorio. Ti consente di montare il tuo iPhone sul tuo laptop in modo da poter sfruttare macOS Ventura e la funzione di fotocamera continua di iOS 16, che trasforma il tuo telefono in una webcam che schiaccia qualsiasi cosa incorporata nei MacBook in questi giorni. E se è tutto ciò che ha fatto, ne sarei comunque felice, ma è il suo design e le sue caratteristiche che lo rendono davvero degno di considerazione, anche se esiste già. Inondazione di altri accessori Dovresti fare lo stesso lavoro.

Usare il supporto per trasformare il tuo telefono in una webcam è facile: puoi montarlo magneticamente, capovolgere un piedino con il logo Belkin su di esso e posizionarlo sopra il tuo computer. Quindi, seleziona iPhone come fotocamera in qualsiasi app di chat video che stai utilizzando. È un meccanismo molto semplice che funziona bene e, poiché il supporto è circolare, puoi collegare il telefono in modalità verticale o orizzontale.

Supporto per iPhone Belkin Belkin con MagSafe per laptop Mac $ 29.95

Fa il suo lavoro di riparare molto bene il tuo iPhone sul tuo MacBook

La combinazione anello/riposo dell'impugnatura è un bel bonus

Può essere un po' difficile installare il supporto per monitor

In realtà, la modalità Ritratto non è eccezionale con l’attuale versione di Continuity Camera, ma lascerò queste impressioni per uno sguardo più approfondito al software. Foto di Mitchell Clark/The Verge

Tuttavia, la sua forma versatile significa che non vi è alcun magnete di stabilità aggiuntivo sul fondo come alcuni altri accessori MagSafe. Probabilmente non causerà un problema di forza; L’iPhone 12 Mini non è mai scivolato dal supporto Belkin o altro, anche quando l’ho provato senza la cover, e nessuno dei miei colleghi che hanno utilizzato il supporto con telefoni più grandi ha notato problemi. Ma ciò significa che potresti dover passare un secondo a ruotare un po’ il supporto per assicurarti che il tuo video non finisca un po’ storto.

Il punto in cui il supporto brilla davvero è la sua qualità costruttiva e il cavalletto/l’anello di presa extra (purtroppo, il cavalletto non può essere utilizzato se si desidera appoggiare la fotocamera del telefono su un tavolo anziché sul computer; semplicemente non è nel posto giusto). Tutto sembra molto liscio e solido, come rocce levigate dall’acqua in movimento. È anche ricoperto da una specie di gomma coesa, che si sente benissimo e non è molto fastidioso. Quando lo uso con il telefono acceso, la cupola a basso profilo si adatta perfettamente al mio palmo e mi accorgo a malapena che è lì. Se vuoi davvero che una telecamera di continuità ti sia utile, dovresti assicurarti di avere sempre un supporto con te. Il Belkin è abbastanza carino da volerlo tenere sul telefono, il che significa che non lo dimenticherò quando esco di casa.

1 / 2 Il cavalletto è utile per guardare i video, ma non per catturarli. Si ripiega ordinatamente nel supporto quando non viene utilizzato. Foto di Mitchell Clark/The Verge

Tuttavia, non credo che questo supporto e fotocamera di continuità rivoluzioneranno le mie normali chiamate su FaceTimes o Discord con amici e familiari per un semplice motivo: quando il laptop è già in grembo, posizionare il telefono sulla cover superiore lo fa molto brillo, anche con il mio telefonino. Quando lo usavo con le gambe incrociate, il mio laptop cadeva facilmente e il mio telefono attraversava la stanza se non lo tenessi. Anche se appoggiassi il braccio sul poggiapolsi, basterebbe il minimo urto del peso del telefono per portare lo schermo del mio MacBook Pro da 13 pollici nella sua posizione di massima apertura, il che di solito si traduce in un’angolazione molto sgradevole (e forse una scomoda quantità di forza sul mio schermo). ?).

Fai attenzione quando usi questo accessorio con il tuo laptop in grembo. Foto per gentile concessione di Mitchell Clark/The Verge

Per essere chiari, questo probabilmente non sarà un problema sulla scrivania a meno che tu non stia utilizzando un MacBook mini da 12 pollici. Uno dei miei colleghi ha detto che il suo MacBook Air era abbastanza stabile quando era seduto a un tavolo con il suo iPhone 13 collegato, lo stesso vale per un altro collega che ha utilizzato il supporto con il Pro Max e il MacBook Pro da 16 pollici. Ma ciò significa che probabilmente utilizzerò questo accessorio solo per videochiamate più formali in cui sarò a una scrivania o a un tavolo invece delle chiamate più frequenti che faccio dal divano. Non è colpa di Belkin. È solo fisica, e davvero, non credo che mia madre o mia sorella prenderebbero mai in considerazione l’idea di vedermi a 720p (o, almeno, non ho avuto lamentele negli ultimi anni).

No, non è la mia forza che fa abbassare il portatile. Ma ehi, indica il supporto Belkin per mantenere l’iPhone collegato attraverso l’urto. Foto per gentile concessione di Mitchell Clark/The Verge

Anche con questa limitazione, ritengo ancora che il supporto Belkin valga il suo prezzo di $ 29,95 per chiunque sia interessato a come appare in video, ha un iPhone e prevede di eseguire l’aggiornamento a macOS Ventura quando uscirà lunedì (e chi non lo fa ) Non voglio preoccuparmi di impostare una fotocamera personalizzata / treppiede / luce).