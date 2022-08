Oggi all’IFA 2022, Bang & Olufsen ha presentato l’amplificatore Beosound Theater Dolby Atmos, che funge anche da elegante amplificatore e supporto TV motorizzato. Il Beosound Theatre è un sistema audio all-in-one con 12 altoparlanti, inclusi due tweeter dedicati da 6,5 ​​pollici. Tuttavia, se hai piani più grandi per la tua configurazione audio, il cinema può anche essere il cuore del sistema surround Dolby Atmos 7.1.4, grazie alle sue sette uscite integrate e al supporto per un massimo di 16 altoparlanti esterni.

Pubblicizzato per offrire una “architettura modulare scolpita”, il chip di interfaccia è motorizzato, consentendo alla TV di ruotare in modo che gli utenti possano trovare il miglior angolo di visione possibile, anche se se non ne hai bisogno, potrai acquistare l’altoparlante separatamente da donna incinta. Puoi anche sostituire l’amplificatore (così come la TV) in un secondo momento, se ti va. La staffa anteriore del Beosound Theatre – la maggior parte delle persone lo chiama supporto TV – include anche uno scomparto in cui è possibile nascondere alla vista cavi e box TV.

Il Beosound Theatre sarà disponibile in una gamma di finiture e personalizzazioni, anche se i dettagli su di essi non sono ancora stati forniti. Una versione rivestita in tessuto sarà venduta al dettaglio a $ 6.890, mentre una versione rivestita in legno sarà venduta al dettaglio a $ 7.990, entrambe disponibili per l’acquisto a partire dal 1 ottobre.

Dovrai verificare la compatibilità dei singoli altoparlanti, ma Bang & Olufsen osserva che anche gli altoparlanti vecchi di decenni, inclusi Beolab Penta, Beolab 6000 e Beolab 8000, possono essere collegati per formare un sistema audio multi-altoparlante. Bang & Olufsen rileva inoltre che il Beosound Theater è dotato di una nuova funzione di gestione dei bassi che consente a tutti gli altoparlanti collegati di funzionare come una singola unità anziché inviare i bassi semplicemente all’amplificatore più potente disponibile, cosa tipica di altri sistemi.

B&O afferma che il design degli altoparlanti è ispirato a una barca a vela e, sebbene assomigli a un’enorme lastra di alluminio, può comunque essere montato a parete se non vuoi metterlo sul pavimento. Fortunatamente, il Beosound Theatre include il supporto a parete richiesto, oltre a un supporto separato per appoggiare gli altoparlanti su un tavolo o una scrivania. Anche le “ali” in alluminio sono quasi estensibili, secondo Bang & Olufsen. Quale La televisione può essere introdotta nel teatro Beosound.

“Sappiamo che i nostri clienti vogliono investire in prodotti che durino, motivo per cui il Beosound Theatre è costruito in modo modulare per sopravvivere a molti televisori nel corso della sua vita. Abbiamo escogitato una soluzione che consente di aggiornare il prodotto anziché sostituirlo, e uno che può evolversi con te nel tempo”, ha affermato Mads Kogsgaard Hansen, capo del reparto prodotti.