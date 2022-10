Il taglio alla produzione di petrolio dell’OPEC + mostra la spaccatura sempre più ampia tra Biden e la famiglia reale saudita

WASHINGTON/LONDRA (Reuters) – La decisione di questa settimana dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio nonostante la feroce opposizione degli Stati Uniti ha ulteriormente teso le già tese relazioni tra la Casa Bianca del presidente Joe Biden e la famiglia reale saudita, un tempo uno dei più forti alleati di Washington nel mondo. Est. Secondo interviste con circa una dozzina di funzionari ed esperti governativi a Washington e nel Golfo.

Queste fonti hanno affermato che la Casa Bianca ha esercitato forti pressioni per impedire il taglio della produzione dell’OPEC. Biden spera di impedire che i prezzi della benzina negli Stati Uniti aumentino di nuovo in vista delle elezioni di medio termine in cui il suo Partito Democratico sta lottando per mantenere il controllo del Congresso degli Stati Uniti. Washington vuole anche limitare le entrate energetiche russe durante la guerra in Ucraina.

L’amministrazione statunitense ha esercitato pressioni sull’OPEC+ per settimane. Negli ultimi giorni, alti funzionari statunitensi dei team di energia, politica estera ed economia hanno esortato le loro controparti estere a votare contro i tagli alla produzione, secondo due fonti che hanno familiarità con le discussioni.

Amos Hochstein, il principale inviato per l’energia di Biden, insieme all’ufficiale per la sicurezza nazionale Brett McGurk e all’inviato speciale dell’amministrazione nello Yemen Tim Lenderking, si sono recati in Arabia Saudita il mese scorso per discutere di questioni energetiche, inclusa la decisione dell’OPEC+.

Non sono riusciti a prevenire i tagli alla produzione, proprio come ha fatto Biden dopo la sua visita di luglio.

Una fonte a conoscenza delle discussioni ha affermato che i funzionari statunitensi “hanno cercato di inquadrare la questione come ‘noi contro la Russia’” e hanno detto ai funzionari sauditi che dovevano scegliere.

Questa argomentazione non ha avuto successo, ha affermato la fonte, aggiungendo che i sauditi hanno affermato che se gli Stati Uniti volessero più petrolio nei mercati, dovrebbero iniziare a produrre più petrolio.

Gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale di petrolio e anche il suo maggiore consumatore, secondo i dati della US Energy Information Administration.

L’ufficio media del governo saudita CIC non ha risposto alle richieste inviate via e-mail a Reuters per un commento sulle discussioni.

“Ci preoccupiamo innanzitutto degli interessi del Regno dell’Arabia Saudita e poi degli interessi dei paesi che si sono fidati di noi e sono membri dell’OPEC e dell’alleanza OPEC +”, ha detto mercoledì il ministro dell’Energia saudita Prince Abdulaziz alla TV saudita.

Ha affermato che l’OPEC soppesa i suoi interessi “con gli interessi del mondo perché abbiamo interesse a sostenere la crescita dell’economia globale e fornire forniture energetiche nel migliore dei modi”.

La gestione da parte di Washington dell’accordo nucleare iraniano e il ritiro del sostegno alle operazioni militari offensive della coalizione a guida saudita in Yemen hanno fatto arrabbiare i funzionari sauditi, così come le azioni contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Il ministro dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, ha detto a Bloomberg TV dopo il taglio dell’OPEC che la pressione degli Stati Uniti per un tetto massimo sui prezzi del petrolio russo stava aumentando l’incertezza, citando una “mancanza di dettagli e mancanza di chiarezza” su come sarebbe stata implementata.

Una fonte informata dai funzionari sauditi ha affermato che il regno lo considera un “meccanismo di controllo dei prezzi non di mercato che un cartello di consumatori può utilizzare contro i produttori”.

La vendita di 180 milioni di barili di petrolio sotto la direzione di Biden a marzo dalla Strategic Petroleum Reserve statunitense ha esercitato pressioni al ribasso sui prezzi del petrolio. A marzo, l’OPEC+ ha dichiarato che avrebbe smesso di utilizzare i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), un organismo di controllo del petrolio occidentale, a causa delle preoccupazioni guidate dai sauditi sull’eccessiva influenza degli Stati Uniti.

Giovedì Biden ha definito la decisione saudita una “delusione”, aggiungendo che Washington potrebbe adottare altre misure nel mercato petrolifero.

“Vedi, è chiaro che l’OPEC Plus è alleato della Russia”, ha detto mercoledì il segretario stampa della Casa Bianca Karen-Jean-Pierre. Non spiegava come il taglio alla produzione avrebbe influito sulle relazioni USA-Saudi. Al Congresso degli Stati Uniti, i Democratici a Biden hanno chiesto il ritiro delle forze statunitensi dall’Arabia Saudita e hanno parlato del recupero delle armi.

“Pensavo che lo scopo principale della vendita di armi ai paesi del Golfo, nonostante le loro violazioni dei diritti umani, la guerra illogica dello Yemen, il lavoro contro gli interessi americani in Libia e Sudan, ecc., fosse che quando arriva una crisi internazionale, il Golfo può scegliere l’America rispetto alla Russia/ Cina”, ha detto su Twitter il senatore Chris Murphy, un democratico.

“L’Arabia Saudita non politicizza le decisioni petrolifere o petrolifere”, ha detto venerdì a Fox News il ministro di Stato saudita per gli affari esteri Adel al-Jubeir in risposta a una domanda sulle critiche degli Stati Uniti.

“Con il dovuto rispetto, il motivo per cui i prezzi sono così alti negli Stati Uniti è perché c’è una carenza di raffinazione che esiste da più di 20 anni”, ha aggiunto.

Il principe ereditario e Biden

Settimane dopo l’insediamento di Biden alla presidenza, Washington ha pubblicato un rapporto che collega l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018 al principe ereditario Mohammed bin Salman.

Il principe Salman, figlio di 86 anni del re Salman, ha negato di aver ordinato l’omicidio, ma ha riconosciuto che era “sotto la mia tutela”.

Il principe è diventato primo ministro il mese scorso ei suoi avvocati hanno sostenuto in un tribunale degli Stati Uniti che questo lo rende immune dall’accusa nell’omicidio di Khashoggi.

Il viaggio di Biden a Jeddah, in Arabia Saudita, a luglio per un vertice del Golfo mirava a ricucire i legami, ma ha anche suscitato pesanti critiche a bin Salman per l’omicidio di Khashoggi.

Ben Cahill, ricercatore presso il Center for Strategic and International Studies, ha affermato che i sauditi sperano che i tagli alla produzione diano all’OPEC+ il controllo sui prezzi del petrolio e garantiscano entrate petrolifere sufficienti per proteggere il loro paese dalla recessione.

“I rischi macroeconomici stanno peggiorando continuamente, quindi devono rispondere”, ha affermato Cahill. Sanno che i tagli irriteranno Washington, ma stanno gestendo il mercato”.

(Segnalazione di Steve Holland, Timothy Gardner e Garrett Renshaw a Washington; Dmitri Zhdanikov a Londra, Aziz Al-Yaqoubi a Riyadh, Ghaida Ghantous a Dubai e Ahmed Tolba al Cairo. Montaggio di Heather Timmons, David Gregorio e Jane Merriman

