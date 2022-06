Il tasso di inflazione della Turchia è salito al 73% con i prezzi di cibo ed energia alle stelle

Un uomo vende pantofole a Eminonu il 5 maggio 2022 a Istanbul, in Turchia. Il paese ha goduto di una rapida crescita per anni, ma per anni il presidente Erdogan ha rifiutato di aumentare intenzionalmente i tassi di interesse per raffreddare l’inflazione risultante. Il risultato è stato un calo della lira turca e molto meno potere d’acquisto per il cittadino turco medio.

Burak Kara | Notizie Getty Images | Getty Images