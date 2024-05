Il team di espansione WNBA Golden State annuncia il nome della squadra: Valkyries

Martedì, il team di espansione della WNBA Golden State ha annunciato il nome e l’identità del marchio: Golden State Valkyries.

Il nome, che deriva dalla mitologia norrena, si riferisce a “un gruppo di donne guerriere impavide e incrollabili – che volano sia nell’aria che nel mare”, si legge in una dichiarazione del team. “Questo marchio è l’interpretazione moderna della Valchiria di Golden State: forte, audace e feroce.”

Il team ha affermato che il colore principale della squadra è “Valkyrie Purple”, che significa “forza, ambizione, nobiltà ed emancipazione delle donne, proprio come il colore viola è stato usato simbolicamente nella storia moderna”.

“Sembra che siamo arrivati”, ha detto a ESPN il presidente di Valkyries Jess Smith. “Per quanto mi piacesse dire WNBA Golden State, quello era un segnaposto, ed è quello che siamo. Essere in grado di mettere quel paletto nel terreno e iniziare a costruire il valore del marchio e iniziare a riunire la nostra comunità in tutto il mondo, è davvero un’opportunità un momento speciale.” “

I Golden State Valkyries inizieranno le competizioni nella stagione WNBA 2025 come tredicesima squadra attiva della lega e prima franchigia di espansione dal 2008. L’organizzazione ospiterà le partite casalinghe al Chase Center di San Francisco e si allenerà a Oakland presso l’ex allenamento dei Golden State Warriors. facilità. , la filiale Valkyries della NBA.

Il marchio fa un “grande cenno” all’eredità dei sette volte campioni NBA Warriors, ma assicura che “stiamo anche costruendo una nostra eredità e qualcosa di speciale in noi”, ha detto Smith.

Smith, il primo dipendente dell’organizzazione, ha precedentemente contribuito a trasformare l’Angel City FC della NWSL in quello che è considerato il marchio sportivo femminile di maggior successo al mondo.

“La cosa bella di Valkyrie è che è versatile e coeso”, ha detto Smith. “Abbiamo bisogno di tutti: la rappresentazione visiva sul campo di quegli atleti che si uniscono nelle partite, ma il modo in cui vinciamo insieme, con i partner, i tifosi, la trasmissione, la lega e tutti gli altri al nostro fianco, è davvero il vero impatto”. Speriamo che essere una Valchiria, che le persone siano in grado di trovare la loro Valchiria interiore e dove si troveranno sia parte di quel puzzle, una parte importante di ciò che rende tutto questo potente.

Il logo dell’organizzazione raffigura il Bay Bridge, un appello alle radici incrociate della squadra, ed è a forma di V, a significare “l’unità di un gruppo di Valchirie in volo, che rappresenta la vittoria”, si legge nella dichiarazione. La torre del ponte nel logo può essere utilizzata come una spada e i cavi del ponte come ali: entrambe caratteristiche associate alle Valchirie. I cinque triangoli creati dai cavi su entrambi i lati della torre rappresentano cinque giocatori uno di fronte all’altro sul campo da basket, mentre le 13 linee che emergono dalla cima della torre indicano l’arrivo di Golden State come 13a squadra della WNBA.

“Volevamo includere il nome di Golden State”, ha detto Smith. “Vogliamo includere tutti gli sport femminili, in modo che le persone sappiano che siamo un pilastro di forza per capire dove stiamo andando e come possiamo costruire le persone e riunirle. Ma, cosa ancora più importante, vogliamo costruire un marchio che sia incredibilmente inclusivo e di cui le persone amano far parte per quello che significa”. Attraverso la forza di Golden State e Valkyries, quindi sentiamo che ogni decisione che abbiamo preso lungo il percorso ci ha permesso di fare riferimento a tutti quei fan.

Lo sviluppo del marchio, guidato da Amanda Chen, vicepresidente senior del marketing di Warriors, è iniziato nell’ottobre 2023, quando è stato annunciato ufficialmente il franchise di espansione. Il franchise ha utilizzato l’agenzia di Cartwright cercando anche il contributo della comunità: Smith ha indicato un sondaggio condotto dal San Francisco Chronicle in cui il 25% degli intervistati ha suggerito “Valchirie” per il nome della squadra.

La squadra, che ha superato i 7.500 depositi di abbonamenti e la scorsa settimana ha presentato il suo nuovo direttore generale in Ohemaa Nyanin, terrà una festa Valkyries sabato al Thrive City di San Francisco per celebrare il lancio dell’identità della squadra.

“Faremo tutto il possibile per costruire questo marchio e costruire un marchio di successo, che crediamo promuova l’equità costruendo un business di successo, ma ci vorrà che tutti si uniscano per farlo”, ha detto Smith.