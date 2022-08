Il team legale di Trump sta cercando di trovare un argomento

Non è chiaro quanto la nomina di un maestro speciale rallenterebbe o complicherebbe la revisione del materiale da parte del governo. Sig. Il team di Trump ha suggerito che il primo passo sarebbe contestare la validità del mandato di perquisizione; Ma offre anche al Dipartimento di Giustizia, che dovrebbe rispondere questa settimana, l’opportunità di trasmettere pubblicamente nuovi dettagli attraverso il loro deposito legale.

Estratti dalla dichiarazione giurata utilizzata nella ricerca di Mar-a-Lago Carta 1 di 4 Estratti dalla dichiarazione giurata utilizzata nella ricerca di Mar-a-Lago L'ex presidente Donald J. Una dichiarazione giurata parzialmente redatta utilizzata dal Dipartimento di Giustizia per giustificare una perquisizione nella casa di Trump in Florida è stata rilasciata il 26 agosto e include informazioni che potrebbero fornire maggiori informazioni sulle indagini in corso su come ha gestito i documenti che ha portato con sé. Casa Bianca. Ecco quelli Da asporto chiave: Estratti dalla dichiarazione giurata utilizzata nella ricerca di Mar-a-Lago Il governo ha cercato di recuperare i documenti per oltre un anno. L'affidavit ha mostrato che l'Archivio Nazionale Ha chiesto al signor Trump i file nel maggio 2021 Ritornare. A gennaio, l'agenzia è riuscita a raccogliere 15 scatole di documenti. La dichiarazione giurata includeva una lettera del maggio 2022 che gli avvocati di Trump potrebbero avere in suo possesso e il Dipartimento di Giustizia sta indagando sulla questione. Estratti dalla dichiarazione giurata utilizzata nella ricerca di Mar-a-Lago Il materiale include documenti altamente classificati. L'FBI ha affermato di aver esaminato 15 scatole che Trump è tornato agli archivi nazionali a gennaio e ha scoperto che tutte contenevano documenti riservati tranne una. Questo è ciò che suggerivano i segni Alcuni documenti Potere Compromettere le fonti dell'intelligence umana Altri riguardano le intercettazioni estere raccolte ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act. Estratti dalla dichiarazione giurata utilizzata nella ricerca di Mar-a-Lago I pubblici ministeri sono preoccupati per l'ostruzione e l'intimidazione dei testimoni. Per ottenere un mandato di perquisizione, il Dipartimento di Giustizia deve denunciare potenziali reati a un giudice Tra questi c'era l'ostruzione alla giustizia. In un documento di supporto, il Dipartimento di Giustizia ha affermato di "avere fondate preoccupazioni sul fatto che se i fatti contenuti nella dichiarazione giurata vengono divulgati in anticipo, potrebbero essere intraprese azioni per frustrare o altrimenti interferire con questa indagine".

Alcuni degli sforzi degli avvocati di Trump sono apparsi inutili o fuorvianti. Sig. Corcoran, nella sua lettera del 25 maggio, ha affermato che il sig. Ha classificato i poteri di Trump come presidente e ha citato una legge specifica che si occupa di materiale riservato che, secondo lui, non si applica al presidente. Tuttavia, il mandato di perquisizione affermava che gli agenti federali avrebbero cercato prove di tre possibili crimini, La classificazione dei documenti non dipende dallo stato Trovato a Mar-a-Lago; Nella lettera il sig. Non contengono la legge sui materiali classificati citata da Corcoran.

In caso di documenti il ​​sig. Due avvocati che lavorano con Trump: Mr. Corcoran e Jim Trusty – avvocati esperti nel governo federale. Ma la squadra si è legata rapidamente.

Persone vicine all’ex presidente hanno detto che il signor Trustee è stato assunto dopo aver visto il signor Trustee in televisione. Introdotto da un altro consigliere di Trump durante una teleconferenza, il sig. Corcoran arrivò in primavera, in cui Mr. Il signor Trump si è detto disposto ad affrontare un caso che molti altri consiglieri di Trump volevano evitare. Corcoran ha chiarito. Discussione ha detto.



Cosa consideriamo prima di utilizzare fonti anonime.

Come fanno le fonti a conoscere le informazioni? Qual è la loro motivazione per dircelo? Si sono dimostrati affidabili in passato? Possiamo confermare le informazioni? Sebbene queste domande siano soddisfacenti, il Times utilizza fonti anonime come ultima risorsa. Il giornalista e almeno un editore conoscono l’identità della fonte.

Sig. I soci di Trump si sono rivolti a diversi avvocati, ma sono stati ripetutamente respinti.

Soprattutto il sig. Corcoran ha sollevato le sopracciglia all’interno del Dipartimento di Giustizia per le dichiarazioni che ha fatto ai funzionari federali durante l’udienza dei documenti. Sig. Le persone informate sull’indagine affermano che le autorità non sono sicure se Corcoran sia scappato di proposito o non fosse a conoscenza di tutti gli oggetti ancora conservati a Mar-a-Lago e trovati durante una ricerca dell’8 agosto da parte dell’FBI.

Per commento il sig. Corcoran non ha risposto. Sig. Il portavoce di Trump, Taylor Pudovich, ha dichiarato che il sig. Trump e il suo team legale “continuano a far valere i suoi diritti e a denunciare l’abuso da parte dell’amministrazione Biden del Presidential Records Act, che regola tutti i fatti rilevanti. Non esiste un meccanismo di applicazione”.