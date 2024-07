Il telescopio James Webb festeggia il suo secondo anniversario scattando un’immagine delle galassie Pinguino e Uovo

La NASA e i suoi partner, le agenzie spaziali europea e canadese, festeggiano i due anni da quando il telescopio James Webb ha iniziato a inviare immagini dell’universo con il rilascio di… Immagine di un pinguino e di un uovo Galassie. Si tratta di galassie interagenti conosciute collettivamente come Arp 142 situate a 326 milioni di anni luce dalla Terra, catturate da James Webb in luce interattiva.

Le due galassie hanno interagito per la prima volta tra 25 e 75 milioni di anni fa, provocando la formazione di nuove stelle. Sulla base di ricerche precedenti, nella Galassia Pinguino si formano ogni anno dalle 100 alle 200 stelle (sì, è la galassia al centro dell’immagine che assomiglia alla testa di un uccello) mentre la Via Lattea produce dalle sei alle sette nuove stelle ogni anno. In questa immagine di James Webb, l’interazione tra le due galassie è contrassegnata dal debole bagliore di una U rovesciata. Si noti che mentre la Galassia Pinguino appare più grande della Galassia Uovo alla sua sinistra, hanno più o meno la stessa massa. Se entrambe le galassie fossero più piccole, si sarebbero già fuse.

Oltre alle galassie prominenti nell’immagine, vedrai anche galassie più distanti sullo sfondo. Le agenzie spaziali hanno affermato che si tratta di “una testimonianza della sensibilità e della precisione delle telecamere a infrarossi dell’Osservatorio James Webb”. La NASA e i suoi partner hanno lanciato il telescopio James Webb alla fine del 2021, dopo oltre un decennio di ritardi causati dall’aumento dei costi e da problemi di costruzione. Le agenzie hanno pubblicato la loro prima immagine in assoluto, l’immagine più profonda dell’universo lontano, nel luglio 2022. L’anno scorso hanno anche celebrato il loro primo anniversario con un’immagine di un vicino vivaio stellare.