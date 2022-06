Il telescopio spaziale Hubble ha colpito una massa sferica

Un pilastro celeste e il suo team dedicato di astronomi lavorano ancora una volta presentando una nuova immagine ipnotica di una folla globulare e della profondità infinita delle stelle.

Ma mentre la nuova immagine di Telescopio spaziale Hubble Incredibile, c’è di più in questa sezione del cielo di quanto l’occhio possa vedere. Il gruppo, chiamato Ruprecht 106, è anche sede di un grande mistero riguardante il lignaggio di Sherlockian e il gioco è in corso per svelare gli indizi sulla misteriosa composizione dell’ammasso, secondo dichiarazione (Si apre in una nuova scheda) Dall’Agenzia Spaziale Europea, partner dell’Osservatorio.

Gli scienziati concordano sul fatto che sebbene le stelle primarie in A massa sferica Sono nati tutti più o meno nello stesso momento e luogo, e ci sono stelle all’interno di questi vivai cosmici che mostrano composizioni chimiche uniche che possono variare notevolmente. Gli astronomi ritengono che questa differenza rappresenti stelle successive formate da gas contaminato con materiali di lavorazione per stelle più grandi di prima generazione.

Imparentato: Le migliori foto del telescopio spaziale Hubble di tutti i tempi!

Tuttavia, rari assemblaggi sferici come il Ruprecht 106 sono privi di questo tipo di stelle Invece sono classificati come gruppi di un unico gruppo, in cui non si sono formate né stelle di seconda né terza generazione. Gli astronomi sperano che studiare questo affascinante ammasso globulare in modo più dettagliato possa spiegare perché contiene solo una generazione di stelle.

Ruprecht 106, noto anche come C 1235-509, si trova nella ns via Lattea Una galassia situata a circa 69.100 anni luce dalla Terra nella costellazione del Centauro, fu scoperta per la prima volta dall’astronomo ceco Jaroslav Ruprecht nel 1961.

Questa abbagliante immagine a colori del Ruprecht 106 è stata realizzata utilizzando esposizioni separate catturate nelle regioni del visibile e del vicino infrarosso dello spettro dalla Hubble Advanced Camera for Surveys (ACS). Questo strumento ottico è un dispositivo di terza generazione che ha sostituito l’originale Faint Object Camera di Hubble nel 2002.

Anche molti altri leggendari strumenti del telescopio spaziale hanno subito una serie di miglioramenti LEO nel corso degli anni.

La Wide Field Camera 3 ha sostituito la Wide Field Camera e la Planetary Camera 2 (WFPC2) durante una passeggiata nello spazio nel 2009, e la WFPC2 è stata sostituita dalla Wide Field Camera e dalla Planetary Camera originali installate al trionfante lancio del Galilee Orbital Observatory nel 1990.