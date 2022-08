Il telescopio spaziale Hubble prende un’immagine speculare della galassia

Il venerabile telescopio spaziale della NASA vede il doppio di una nuova straordinaria immagine di una galassia lontana.

nuova foto da Telescopio spaziale Hubble Cattura una galassia chiamata SGAS J143845 + 145407, situata nella costellazione settentrionale di Boote, una delle più grandi costellazioni del cielo. L’immagine capovolta della galassia al centro di questa nuova immagine è un risultato potente lente a gravità È un fenomeno astronomico che può distorcere, ingrandire o addirittura raddoppiare l’aspetto di galassie lontane.

“Una lente gravitazionale si verifica quando un enorme corpo celeste – come un ammasso di galassie – fa sì che lo spazio-tempo si pieghi abbastanza in modo che il percorso della luce attorno ad esso sia chiaramente piegato, come da una lente”, secondo un permesso Dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In modo appropriato, l’oggetto che fa piegare la luce è chiamato lente gravitazionale e l’oggetto di sfondo distorto è indicato come “invertito”.

Al centro della nuova immagine di Hubble, la luce brillante emessa da SGAS J143845 + 145407 appare come un arco o un anello attorno a entrambi i lati dell’oggetto che si trova tra la galassia lontana e il telescopio spaziale. La foto scatta anche molte altre foto galassie Corpi celesti sparsi nello spazio.

Hubble è dotato di strumenti scientifici sensibili che gli consentono di catturare lenti gravitazionali deboli e lontane che i telescopi terrestri non possono rilevare a causa della sfocatura che provoca. L’atmosfera terrestre .

Una lente gravitazionale consente inoltre agli astronomi di osservare oggetti che potrebbero essere troppo lontani o troppo deboli per essere visti. La distorsione causata dalla parte anteriore del corpo agisce come una lente d’ingrandimento naturale, ingrandendo i corpi celesti lontani. Secondo la dichiarazione dell’Agenzia spaziale europea, Hubble è in grado di catturare la luce da quegli oggetti distanti per determinarne la forma e la struttura interna.

L’ultima immagine di SGAS J143845 + 145407 è stata presa come parte di un’iniziativa più ampia di Hubble per studiare le galassie del mondo. primo universo Utilizzando una lente gravitazionale per esaminare da vicino le galassie.

“L’obiettivo rivela dettagli di galassie lontane altrimenti irraggiungibili e questo consente agli astronomi di determinare la formazione stellare nelle prime galassie”, hanno affermato i funzionari dell’ESA nella dichiarazione. “Questo a sua volta offre agli scienziati un’idea migliore di come si è evoluta l’evoluzione generale delle galassie”.