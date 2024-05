Il telescopio spaziale James Webb ha davvero scoperto la vita extraterrestre? Gli scienziati non ne sono così sicuri

I recenti rapporti del James Webb Space Telescope (JWST) che hanno rilevato segni di vita su un pianeta extrasolare distante sono purtroppo in qualche modo prematuri. Questa è la conclusione della ricerca condotta dagli scienziati dell’Università della California Riverside (UCR).

Anche se probabilmente deluderà tutti noi desiderosi di confermare l’esistenza della vita extraterrestre, ciò non significa che il telescopio spaziale James Webb non troverà tracce di vita nell’atmosfera di un pianeta extrasolare, o “esopianeta”, in futuro.

Il recente entusiasmo per la potenziale scoperta di segni di vita su esopianeta è iniziato nel 2023, quando il telescopio spaziale James Webb ha rilevato potenziali elementi di “firma biologica” nell’atmosfera dell’esopianeta K2-18 b, un pianeta super-Terra situato a circa 120 anni luce dalla Terra. .

Sebbene molti esopianeti siano di natura estrema, violenta o almeno “strana” – sia che subiscano intense radiazioni dalle loro stelle, siano privi di una superficie solida o abbiano tracce ghiacciate ai margini dei loro sistemi – K2-18 b è stato un thriller sconcertante. . L’obiettivo è cercare la vita perché è in qualche modo simile al nostro pianeta.

Un mondo oceanico simile alla Terra

K2-18 b è da due a tre volte la larghezza della Terra e ha una massa pari a 8,6 volte quella del nostro pianeta. Si trova anche nella zona abitabile della sua stella, una regione che non è né troppo calda né troppo fredda per supportare la presenza di acqua liquida. Quindi, l’esopianeta è visto come un oceano, o mondo “Hesiano”, pieno di acqua liquida – un ingrediente vitale per la vita come la conosciamo. A differenza della Terra, l’atmosfera di questo esopianeta sembra essere composta principalmente da idrogeno piuttosto che da azoto.

“Questo pianeta riceve circa la stessa quantità di radiazione solare della Terra. Se si esclude l’atmosfera, la temperatura di K2-18 b è vicina a quella della Terra, che è anche una situazione ideale per trovare la vita”, hanno detto il team. membro e scienziato del progetto UCR Shang -Min Tsai in una dichiarazione.

Il risultato principale dell’indagine del 2023 su K2-18 b, condotta dagli scienziati dell’Università di Cambridge utilizzando il telescopio spaziale James Webb, è stata la scoperta di anidride carbonica e metano. Queste molecole sono state rilevate senza tracce di ammoniaca, suggerendo che questo mondo deve effettivamente essere un mondo vivente con un vasto oceano sotto un’atmosfera ricca di idrogeno. Ma c’era anche un accenno a qualcos’altro, qualcosa di molto eccitante.

Illustrazione di come potrebbe apparire la vista da K2-18 b. (Credito immagine: AI generata da Shang-Min Tsai/UCR))

“Ciò che è stato notevole, in termini di ricerca della vita, è che l’anno scorso questi ricercatori hanno segnalato il rilevamento preliminare di dimetilsolfuro, o DMS, nell’atmosfera di questo pianeta, che è prodotto dal fitoplancton oceanico sulla Terra”. Ha detto Tsai. Ciò significa che se il DMS si sta accumulando a livelli rilevabili, deve esserci qualcosa su K2-18 b, forse una forma di vita, che lo produce a una velocità 20 volte superiore a quella terrestre.

C’è della glassa sulla torta della Super Terra, ma possiamo mangiarla?

Poiché la scoperta del DMS è stata inconcludente, il leader della squadra investigativa, lo scienziato dell’Università di Cambridge Niku Madhusudan, ha invitato alla cautela riguardo alla scoperta del DMS. Ha detto che le future osservazioni del JWST saranno necessarie per confermare la sua presenza nell’atmosfera di K2-18 b, ma non tutti hanno ricevuto il promemoria.

Tuttavia, questa natura inconcludente della scoperta del DMS ha anche spinto il team dell’UCR a proseguire la scoperta.

“Il segnale DMS proveniente dal telescopio spaziale James Webb non era molto forte e appariva solo in certi modi durante l’analisi dei dati”, ha detto Cai. “Volevamo sapere se potevamo confermare quello che sembrava un indizio sulla DMS.”

Ciò che questo secondo team ha scoperto utilizzando modelli computerizzati che tengono conto delle atmosfere basate sull’idrogeno e della fisica e della chimica del DMS è che è improbabile che i dati originali indichino la scoperta del DMS. “Il segnale si sovrappone fortemente a quello del metano e riteniamo che distinguere il DMS dal metano vada oltre le capacità di questo strumento”, ha affermato Cai.

Ciò significa che il telescopio spaziale James Webb dovrà osservare il mondo utilizzando strumenti diversi dal NIRSS (Near Infrared Imager e Near Infrared Spectrometer) e dal NIRSpec (Near Infrared Spectrometer) utilizzati per condurre l’indagine iniziale che ha rilevato accenni al DMS. Fortunatamente, il team di Madhusudan continua a monitorare K2–18 b utilizzando l’altro strumento principale di JWST, MIRI (lo strumento a infrarossi a medio raggio), mentre i ricercatori raccolgono maggiori informazioni sulle condizioni ambientali sull’esopianeta.

“Le migliori firme biologiche su un pianeta extrasolare possono differire in modo significativo da quelle che troviamo oggi più abbondanti sulla Terra”, ha affermato Eddie Schwieterman, team leader e astrobiologo della USC. “Su un pianeta con un’atmosfera ricca di idrogeno, potremmo avere maggiori probabilità di trovare DMS prodotto dalla vita piuttosto che ossigeno prodotto da piante e batteri, come nel caso della Terra”.

Questa piccola delusione rappresenta una battuta d’arresto per gli scienziati che cercano segni di vita nell’universo? Non è una coincidenza, né mette in ombra l’importanza dell’indagine preliminare come passo avanti nella nostra comprensione dei mondi dell’Assia, che è uno degli obiettivi più promettenti di questa ricerca.

“Perché continuiamo a esplorare l’universo alla ricerca di segni di vita?” chiese Cai retoricamente. “Immagina di essere in campeggio a Joshua Tree di notte e di sentire qualcosa. Il tuo istinto è quello di accendere la luce per vedere cosa c’è. In un certo senso è quello che facciamo anche noi.”

Il nuovo studio che discute questi risultati è stato pubblicato il 2 maggio Lettere del diario astrofisico.