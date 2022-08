Il teorico della cospirazione sostenuto da Trump gareggia per le elezioni in Arizona

Parla con tono sobrio e serio e si presenta come un padre di famiglia di buon senso. Alla domanda sulla sua vita familiare prima un intervistatore“I suoi figli sono tutti cresciuti e se ne sono andati”, ha detto, aggiungendo che oggigiorno “penso ai miei nipoti” riguardo alle battaglie che combatte.

Ma la sua vita familiare era rocciosa. I membri della sua famiglia hanno detto che è stato sposato quattro volte e separato per più di due decenni con due figli adulti, di cui non conosce i figli. (Ha anche due figli.)

Parla molto della sua esperienza come agente di polizia e vigile del fuoco a Kalamazoo, nel Michigan. Ma i registri del personale ottenuti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di quella città, che ha lasciato nel 1999, includono questa nota nel suo fascicolo:Pensionato, con valutazione scadente, non verrà riassunto. Un portavoce del ministero ha rifiutato di commentare.

Il signor Fenchem ha raccolto più di 1,2 milioni di dollari, una somma significativa per la campagna del Segretario di Stato. (Il signor Lin ha raccolto circa 1,1 milioni di dollari, con gli altri due candidati significativamente indietro.) Gran parte del denaro è venuto da fuori dello stato: sette degli otto donatori elencati hanno donato un massimo di 5.300 dollari nella sua ultima campagna. I documenti provenivano da qualche altra parte. I principali donatori includono Brian T. Kennedy, l’ex presidente del Claremont Institute di destra, e Michael Marsicano, sindaco di Hazleton, Pennsylvania, che ha recentemente perso le primarie repubblicane.

Nonostante tutto, aveva pochi segni visibili del personale o dell’ufficio della campagna. Circa tre quarti delle sue spese, più di $ 750.000, sono andate a una società di consulenza politica della Florida gestita da Spence Rogers, nipote di Wendy Rogers, un legislatore in Arizona. Rapporti con i nazionalisti bianchiVengono visualizzati i depositi della campagna. Altri $ 53.000, o circa il 5% delle sue spese totali, sono andati per i pagamenti al resort di Trump a Mar-a-Lago. (molti altri Candidati sostenuti da Trump Allo stesso modo, tra cui Carrie Lake, la preferita di Trump per il governatore dell’Arizona, la cui campagna ha speso più di $ 100.000 per Mar-a-Lago).