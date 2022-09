Il Texas si reca a Ovaldi, la squadra di football del liceo a sorpresa con una nuova divisa

Membri di Houston Texas ho viaggiato A Uvalde, in Texas, questa settimana per visitare la squadra di football della Uvalde High School prima dell’inaugurazione ufficiale venerdì sera.

Come parte del loro viaggio, i texani hanno annunciato che stanno fornendo alla squadra di calcio Uvalde Coyotes nuove divise con l’aiuto di Nike.

“È stato fantastico vedere i sorrisi sui loro volti”, ha detto Kirksey venerdì. Buongiorno calcio“Perché sappiamo che questa città è stata molto colpita. Essere un capitano e non solo un calciatore, ma qualcuno che può essere una spalla in più su cui appoggiarsi è sicuramente qualcosa di caldo nel mio cuore. Siamo solo entusiasti di essere qui, sono onorato essere qui ed essere qui con la città e insegnare loro. Li supportiamo in ogni modo”.